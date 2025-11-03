Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La jornada parlamentaria de este martes, en la Cámara de Diputados, comienza con la reunión de la Comisión de Presupuesto y Hacienda a partir de las 12 en el Anexo “C”. De acuerdo a fuentes legislativas, todo está listo para que los diputados emitan dictámen, ya que fueron agotadas las instancias informativas.

Si el oficialismo logra la firma del dictamen por mayoría, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo se encamina hacia el recinto, dónde se buscará darle media sanción.

El documento proyecta un escenario de crecimiento, baja de la inflación y equilibrio fiscal. Sin embargo, como ocurre cada año, la discusión no se limita a los números, sino también a la credibilidad de los supuestos en los que se apoyan.

10 proyecciones clave del Presupuesto 2026

PBI : la economía crecería 5% , tras un 5,4% proyectado para 2025.

: la economía crecería , tras un proyectado para 2025. Consumo : aumentaría 4,9% , impulsado por la mejora del salario real y el crédito.

: aumentaría , impulsado por la mejora del salario real y el crédito. Inversión : subiría 9,4% , con un rol central de la obra pública y el sector privado.

: subiría , con un rol central de la obra pública y el sector privado. Comercio exterior : exportaciones récord por USD 112.695 millones , pero también más importaciones ( USD 118.447 millones ), lo que dejaría un déficit de USD 5.751 millones .

: exportaciones récord por , pero también más importaciones ( ), lo que dejaría un déficit de . Inflación : caería al 10,1% anual en diciembre de 2026, desde 24,5% en 2025.

: caería al en diciembre de 2026, desde en 2025. Tipo de cambio : el dólar oficial se ubicaría en $1.423 a diciembre de 2026, lo que ya quedó desfasado con el valor actual de la moneda extranjera que araña los $1.500 .

: el dólar oficial se ubicaría en a diciembre de 2026, lo que ya quedó desfasado con el valor actual de la moneda extranjera que araña los . Superávit fiscal: se proyecta un superávit primario de 1,2% del PBI (ingresos menos gastos, sin intereses de deuda) y un superávit financiero de 0,3% (incluye intereses).

se proyecta un (ingresos menos gastos, sin intereses de deuda) y (incluye intereses). Gasto público: crecería 20,6%, con prioridad en jubilaciones, programas sociales y obra pública ( +50% ).

crecería con prioridad en jubilaciones, programas sociales y obra pública ( ). Contexto nacional : el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal y la reducción de impuestos como anclas de la estabilidad.

: el Gobierno busca sostener el equilibrio fiscal y la reducción de impuestos como anclas de la estabilidad. Contexto internacional: se espera un escenario de crecimiento moderado, inflación global en baja y precios elevados en alimentos y energía.

La represa Jorge Cépernic o La Barrancosa, sería la obra a reactivar del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.

Para la provincia de Santa Cruz se estimó una inversión pública por un total de $412.668 millones.

Inversiones públicas

Dentro del Presupuesto 2026, el Gobierno incluyó el plan de inversiones públicas para el trieño 2026/2028. Allí se espera invertir un total de $3.786.731 millones, de los cuáles en la provincia de Santa Cruz se estimó una inversión pública por un total de $412.668 millones.

Dentro de esa cifra, en realidad casi la totalidad $400.000 millones, es la “inversión externa” que el Gobierno estimó ingresarán en 2026 para reactivar la obra del complejo hidroeléctrico sobre el río Santa Cruz.

Cabe recordar que los últimos avances conocidos fue la aprobación de la carta de intención de Enarsa, enviada a los bancos chinos para retomar el financiamiento de la obra clave en la provincia de Santa Cruz. Este paso, sería fundamental para la firma del acuerdo definitivo (la Adenda XII) que, se espera se concrete antes de terminar el año, para dar paso a las tareas concretas, a más tardar, en enero de 2026.

Mientras tanto, la UTE ha enviado unos 2.600 telegramas a sus ex trabajadores para conocer la disponibilidad de volver a laborar en la obra, al tiempo de informarles de la obligación de inscribirse en el Sistema de Registro de Empleo Local (SIREL), para verificar su domicilio en la provincia, en aras del cumplimiento de la ley 90/10.

Esquema de inversión pública proyectado por el Gobierno nacional en el Presupuesto 2026.