Fue concejal y actualmente es el presidente del comité de la Unión Cívica Radical de Río Gallegos. Ahora, Marcelo Saá es candidato a intendente dentro del lema Juntos Por Río Gallegos. Se trata de un conocido dirigente político de la capital provincial cuya decisión se basó en salir de la crítica al actual gobierno municipal y “nos planteamos que podíamos aportar algo desde nuestro lugar”.

Dando más detalles de esta postulación, el exconcejal sostuvo que surgió “que nos presentemos junto con un grupo de amigos y afiliados a la UCR”, con Nadia Gullini encabezando la lista de concejales. “La idea es aportar en base a lo que conocemos de lo municipal”, dijo.

Respecto a lo que considera de la gestión actual, manifestó que “hemos percibido desde el inicio en la presente gestión una fuerte inversión en el casco céntrico de la ciudad, yendo a lo que es obras en general“, pero “consideramos que se debe hacer un trabajo desde afuera hacia adentro, porque no fue un crecimiento armónico el que tuvo Río Gallegos“.

En esa misma línea, Marcelo Saá expresó que “basta con alejarse cuarenta cuadras del centro para ver que hay barrios que no cuentan con servicios básicos, como el agua potable; nos tocó estar reunidos con gente del barrio Los Álamos y Virgen del Valle, que tienen que recurrir a perforaciones para recibir agua y en muchos casos el agua no es apta para el consumo humano”, aseguró.

También resaltó que “creo que nos hemos olvidado de esos sectores, tienen dificultades en cuanto al mantenimiento de calles, en invierno es complicado, no tienen paradas de colectivos, mientras se ve una fuerte inversión en el radio céntrico y esos vecinos que viven más alejados también son contribuyentes, pagan sus impuestos y el reclamo es que el crecimiento sea armónico“.

Más adelante, el exedil de la ciudad diferenció a las gestiones de “Freddy“ Martínez o de “Pirincho“ Roquel respecto a la actual, en cuanto a cómo ahora se realizan obras con empresas privadas. En esas épocas “se realizaban muchas obras por administración y ahora con mano de obra de empresas privadas, creo que eso se debe revertir para revalorizar al empleado y también para abaratar el costo de esas obras“.

Respecto a la primera medida que tomaría en caso de ser electo intendente, sería “hacer una auditoría completa del municipio de Río Gallegos, una reducción de las secretarías municipales“, ya que “esta gestión pasó de tener cinco secretarías a tener doce, lo que significa mucho más gasto en cargos políticos“.

Pero también agregó “la erogación de la afectación de espacios verdes que se ha dado en esta gestión” y recordó que todavía está en discusión una plaza como la Crucero General Belgrano, “donde se pretende instalar una estación de servicio y hay una fuerte oposición de los vecinos” y anticipó que si es electo, “dejaría sin efecto esa afectación“.

Luego de mencionar que no es el único ejemplo, concluyó con que es importante para la ciudad que cada sector cuente con espacios verdes y de esparcimientos, porque “en algún momento el argumento fue que el espacio estaba destinado a eso y nadie hizo nada“. De hecho, remarcó que esos espacios no se destinan de forma caprichosa y tienen que ver con tener un área destinada a servicios y otra de esparcimientos.

Recursos

Asimismo, Marcelo Saá afirmó que más allá que hubo un interés, incluso del Gobierno provincial en algún momento, de discutir una nueva ley de coparticipación que haga más independientes a los municipios, la realidad es que “hay muchos que dependen directamente del Ejecutivo provincial porque no cuentan con los recursos ni con la recaudación necesaria”.

En ese aspecto, manifestó que el municipio de Río Gallegos cuenta con un presupuesto de más de 21 mil millones de pesos anuales y “nosotros no vemos reflejado ese presupuesto en lo que se ha realizado“. Sin embargo, destacó que “sí es importante discutir una nueva forma de distribución de los recursos para que haya independencia y no haya preferencias”.

Saá reconoció que fue importante el traslado del vaciadero, con una inversión importante. “Tengo entendido que hay un proceso de preclasificación en el vaciadero municipal por parte de una empresa privada y que luego se destina lo que no sirve a ese vaciadero (camino a Punta Loyola), pero hay problemas de logística en lo que tiene que ver con la recolección de basura. Hoy se cuenta con 7 camiones y de alguna manera hay que volver a restablecer métodos de recolección y horarios“, sostuvo.

En tanto, reconoció que el último gobierno radical “no fue el mejor gobierno, se podrían haber hecho más cosas, si bien hubo obras importantes como la red de pluviales, no podemos ser necios en eso”, respondió. Entre otras consideraciones, el exconcejal propuso un sistema más simple para votar. “Creo que no da más este sistema electoral y creo en uno de los anuncios que ha hecho (Claudio) Vidal (gobernador electo) de eliminar la Ley de Lemas, cuenta con todo mi apoyo“. Incluso dijo que hay que volver a plantear la necesidad del dictado de la Carta Orgánica Municipal.