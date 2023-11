Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este lunes, en dependencias de la secretaría de Desarrollo Comunitario de la municipalidad de Río Gallegos se realizó una reunión entre autoridades comunales, provinciales, y vecinos del barrio Gaucho Rivero, quienes en las últimas horas manifestaron preocupación debido a la colocación de una antena 5G en cercanías del gimnasio Benjamín Verón. Durante el encuentro, se informó a los vecinos que la municipalidad decidió frenar las obras que se estaban llevando adelante, y comunicárselo a la empresa responsable.

Cabe recordar que un grupo denominado “Vecinos Unidos” se había manifestado en el izamiento para reclamar por la instalación de una antena 5G en Río Gallegos. Con carteles que rezaban “No al 5G“, “Queremos espacios verdes, libres de antenas” y otros que indicaban que la nueva tecnología es un “arma de guerra, no segura”.

En ese contexto, solicitaron a la administración municipal que frene la obra, entendiendo que la instalación de la antena podría generar problemas a la salud pública. De esa manera, según pudo saber La Opinión Austral, la administración local decidió suspender la instalación de esta antena.

“Tuvimos una reunión con los vecinos, gente de Ambiente, Juntas Vecinales, las secretarías de Desarrollo, Obras Públicas y Gobierno, y gente que realiza mediciones de radiación, hablando específicamente de la antena del Gaucho Rivero“, comentó ayer a este medio el secretario de Hacienda, Diego Robles.

Más adelante, recordó que es una fracción de tierra que se había dado en arrendamiento y se había dado la factibilidad para la construcción de una torre que soporte una antena, en la gestión del intendente Roberto Giubetich. “Cuando asumimos la gestión, eso estaba en el Concejo Deliberante para ser ratificado” pero “cambiamos solamente los términos económicos del contrato y después se aprobó el arrendamiento de esa tierra fiscal a la empresa por unanimidad en el Concejo”.

Asimismo, sostuvo que en 2022 se pidió un permiso de construcción. En la Ordenanza del municipio para el permiso de construcción y el decreto reglamentario, lo que se exigía es la presentación del Estudio de Impacto Ambiental visado por Ambiente de provincia. “Hablamos con la gente de Ambiente y el viernes fueron a hacer una parálisis de la obra hasta tanto se concluya el estudio de impacto ambiental y nosotros hablamos con la gente de Claro para avanzar en la relocalización de esa antena” a lo que añadió: “Y también vamos a modificar por decisión del intendente (Pablo Grasso) el decreto municipal para que cualquier otra antena que se quiera construir en el ejido de Río Gallegos, no pueda hacerse si no tiene el Estudio de Impacto Ambiental aprobado y no visado como marca hoy la reglamentación local”, dijo.

Finalmente, Robles afirmó que hay otros dos sitios más, uno de ellos en la calle Crucero General Belgrano, en una plaza, donde “también se convino con a gente de Claro la relocalización y veremos de qué forma se avanza en la instalación de la del Gaucho Rivero“, expresó.