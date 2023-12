Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Javier Milei asume en una semana y en la cuenca carbonífera hay una fuerte incertidumbre sobre lo que viene. Algunos creen que todos los panoramas serán malos, pero que algunos pueden ser peor que otros. “La preocupación más grande es sobre YCRT“, reconoció esta semana el intendente Darío Menna, respecto del futuro de esa región, después que el presidente electo haya repetido varias veces la intención de privatizar las empresas del Estado Nacional, como lo es Yacimientos Carboníferos Río Turbio.

Este 2023 hubo varios hitos.

Desde el 19 de noviembre pasadas las 20:30, cuando comenzó a saberse que la diferencia entre Javier Milei y Sergio Massa era indescontable, la comunidad de la cuenca comenzó a preguntarse qué deparará el futuro de los trabajadores y trabajadoras no sólo del yacimiento sino también de la termoeléctrica “14 Mineros 240 MW”, y los de Punta Loyola. Según pudo saber La Opinión Austral, la empresa cuenta al día de la fecha con 2.187 trabajadores. Y un dato no menor, este último año no ingresó ninguno nuevo al yacimiento. Clave para analizar el futuro de YCRT: hoy se encuentra en el momento exacto de comenzar a generar recursos a partir de la venta de energía.

Claudio Vidal jurará en el cargo el diez de diciembre próximo.

Lo que se viene es incierto, pero comenzará a develarse cuando sean puestos en funciones los nuevos directivos. En ese aspecto, ya comenzaron a trascender algunos nombres que podrían hacerse cargo de YCRT. Uno de los primeros que ya se habló es el de Mario Capello, quien en 2018 fue nombrado gerente de explotación, aunque ya genera resistencia. También Mirey Zeidán, que vendría con una idea antidesguace.

Qué viene

Es importante tener presente que por el momento se estarían barajando dos alternativas: una gestión con una mirada privatizadora, es decir, de transición hasta que la empresa sea entregada a un privado, y otra parecida a la actual pero un presupuesto bastante más ajustado, como ya ocurrió durante el gobierno de Mauricio Macri.

Sin embargo, hay una tercera posibilidad. Así como en las últimas horas el gobernador electo se reunió con el embajador de China para hablar de la continuidad de las represas sobre el río Santa Cruz, no se descarta que Claudio Vidal comience a mediar en el futuro de la empresa YCRT. ¿Cómo sería? Como viene ocurriendo en los últimos años donde la provincia pasa a tener injerencia en la persona que es nombrada en la Intervención. Esta alternativa tiene, a priori, una dificultad, y es que el gobierno nacional y el provincial no pertenecen al mismo color político.

Mientras tanto, la Central Termoeléctrica 240 MW de Yacimientos Carboníferos comenzó este año con la novedad de la inyección de 40 MW al Sistema Interconectado Nacional. A los pocos meses logró el objetivo de avanzar a 60 MW. La terminación del galpón del carbón, la puesta en marcha de la usina, otras obras finales como el cerramiento y la pavimentación de las calles, es un logro grande para la usina. También la instalación del sistema contra incendios, entre otros.

Aunque aún se encuentra a poco menos de un tercio de la capacidad de entrega de energía, el progreso del 2019 a la fecha ha sido mucho más importante que el del 2015 al 2019, donde prácticamente se mantuvo sin muchas mejoras.

A una semana del inicio del nuevo gobierno, el actual interventor, Daniel Peralta, ya anticipó que dejará su cargo. “Massa era la mejor opción“, ratificó el exgobernador de Santa Cruz luego del balotaje. “Solamente si Sergio Massa era presidente estaba garantizada la continuidad de este yacimiento, las alternativas sólo nos pueden perjudicar, Javier Milei y sus economistas dicen que no se saca un gramo de carbón, mientras que hoy tenemos tres frentes en producción”, había dicho unas semanas antes. Y recordó que “se invierten tres mil millones de pesos por mes para salarios, imagínense si nos dieran vuelta la cara y no se pensara en este enclave geopolítico”, subrayó Peralta.

De esta manera, la compañía más grande del sur de Santa Cruz transita el final del año con la mirada puesta en lo que defina el gobierno de Javier Milei. De ello dependerán, además, el futuro de los pueblos de Río Turbio y 28 de Noviembre, el único lugar de Santa Cruz donde no ganó la propuesta del candidato libertario.

¿Flavia Royón será la futura Secretaria de Minería?

La actual secretaria de Energía, que integra el equipo económico de Sergio Massa, la salteña Flavia Royón, podría seguir como funcionaria del gobierno de Javier Milei, pero a cargo de la cartera de Minería, dentro del “superministerio” de Infraestructura que conducirá Guillermo Ferraro.

Tal como anticipó el periodista Daniel Bosque de para el portal CLUBminero, sería la futura secretaria de Minería, área que ya conoce por su trabajo al frente de la misma cartera (unificada con Energía) en el Gobierno de Salta.

De concretarse la incorporación de Royón al frente de la Secretaría de Minería, sería una buena señal para el futuro de YCRT, dado a los guiños que ha dado a la empresa durante su gestión.

“YCRT en las políticas nacionales. Buscamos previsión y proponemos garantías de trabajo y energía para Santa Cruz y el país”, había señalado la funcionaria tras un encuentro con el interventor Daniel Peralta meses atrás.