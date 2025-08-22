Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La Dra. Florencia Águila Quevedo juró este martes como Secretaria de Primera Instancia en la Secretaría N° 3 del Juzgado de Primera Instancia de Familia N° 3 de Río Gallegos. El acto se realizó en la sede del tribunal y fue encabezado por el Dr. Carlos Arenillas, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de la Primera Circunscripción Judicial.

Águila Quevedo cuenta con una sólida formación jurídica y trayectoria en la administración de justicia. Egresada de la Universidad Nacional de la Patagonia Austral (UNPA), la flamante funcionaria se especializó en Derecho de Familia y Procesos Civiles, y previamente se desempeñó en distintas áreas vinculadas a la asesoría legal y gestión judicial. Su incorporación busca fortalecer el servicio de justicia en un fuero sensible y con alta demanda social, como lo es el de Familia.

Desde el Poder Judicial destacaron que la designación responde a la necesidad de optimizar la estructura interna y agilizar los procesos en el ámbito de la Primera Circunscripción Judicial. “La incorporación de profesionales especializados es clave para garantizar el acceso a la justicia con perspectiva integral”, indicaron desde la Cámara.

El evento se realizó en las instalaciones del Juzgado de Familia N° 3, donde también participaron magistrados y funcionarios del fuero civil y laboral.