Este jueves el gobernador Claudio Vidal, junto a autoridades del Gobierno provincial, mantuvieron una reunión con representantes de pueblos originarios de la localidad de Las Heras en Casa de Gobierno, donde brindaron precisiones respecto a los trabajos de exploración de uranio y vanadio que forman parte del proyecto Sofía, en la zona norte de la provincia.

En este marco, el presidente de FOMICRUZ SE, Oscar Vera remarcó que “es el descubrimiento más importante en la historia de FOMICRUZ”, y agregó que “esto va a traer seguramente en el futuro mano de obra genuina”. Por su parte, el presidente de Sofía Energy SA, Guillermo Re Kuhl, hizo mención al respaldo que tuvieron por parte del Gobierno provincial para desarrollar el proyecto minero en la provincia.

Guillermo Re Kuhl presentó el proyecto ante los presentes, entre ellos, el gobernador Claudio Vidal.

“Estamos trabajando en un acuerdo muy provechoso para el Gobierno, a través de FOMICRUZ SE, y esperamos tener éxito”, sostuvo Re Kuhl, quien preside la empresa dedicada hace más de diez años a explorar minerales energéticos y estratégicos.

Según lo indicó en diálogo con la prensa -entre ellos La Opinión Austral– “solo el 11% de los proyectos mineros en el mundo tienen éxito, y nosotros estaríamos en ese 11%”, y señaló que “si las cosas salen bien se podría armar en dos o tres años una planta de procesamiento en la provincia, para darle un mayor valor agregado”.

Re Kuhl destacó que Santa Cruz podría ahorrarle al país el gasto de entre 70 y 90 millones de dólares al año que gasta en importar uranio para las centrales nucleares.

Al concluir, resaltó que “desde el primer momento hemos tenido una sinergia única entre nuestra empresa y el Estado provincial”.