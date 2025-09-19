Your browser doesn’t support HTML5 audio
Un grupo de trabajadores autoconvocados del sector salud de Santa Cruz se concentró en el Ministerio de Salud para exigir ser recibidos por la ministra Lorena Ross, con el objetivo de plantear sus reclamos salariales y pedir mejoras en las condiciones laborales.
La asamblea comenzó temprano, alrededor de las 9 de la mañana, cuando empleados de los CAPS, del hospital y del propio ministerio se reunieron frente a la sede ministerial. La convocatoria se realizó de manera autogestionada, en coincidencia con el encuentro programado con los gremios del sector sanitario.
El motivo principal de la movilización fue la recomposición salarial, pero los reclamos también incluyeron aspectos vinculados a la infraestructura, las condiciones de trabajo y los traslados que, según contaron, deben cubrir con sus propios sueldos.
La situación se tensó cuando parte del grupo ingresó al despacho de la ministra Ross, buscando ser atendidos directamente. La presencia policial en el lugar buscó contener la situación, logrando retirar a los manifestantes que habían entrado al área restringida. Hubo empujones y algunos trabajadores que se descompensaron. Finalmente, la ministra recibió a dos representantes del grupo en su despacho, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, para dialogar sobre las demandas planteadas y los canales de diálogo correspondientes.
En apoyo a la protesta, estuvieron presentes también representantes del gremio docente ADOSAC, quienes manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la salud autoconvocados. El momento más tenso de la jornada se produjo cuando todos los trabajadores intentaron acceder al despacho de la ministra simultáneamente, generando un clima de tensión y preocupación por la seguridad dentro del edificio. Incluso hubo trabajadores que se descompensaron.
Leé más notas de La Opinión Austral
Compartir esta noticia
Dejanos tu comentario