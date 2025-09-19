Reclamo de trabajadores del Ministerio de Salud Un grupo de trabajadores autoconvocados de la salud de Santa Cruz protagonizó un reclamo frente al Ministerio de Salud, exigiendo recomposición salarial y mejoras en condiciones laborales. Por el mismo motivo estaba previsto hoy un encuentro con los representantes gremiales. La ministra Lorena Ross recibió a representantes del grupo en medio de la tensión. La Policía actuó para desalojar a trabajadores del despacho.

Un grupo de trabajadores autoconvocados del sector salud de Santa Cruz se concentró en el Ministerio de Salud para exigir ser recibidos por la ministra Lorena Ross, con el objetivo de plantear sus reclamos salariales y pedir mejoras en las condiciones laborales.

La asamblea comenzó temprano, alrededor de las 9 de la mañana, cuando empleados de los CAPS, del hospital y del propio ministerio se reunieron frente a la sede ministerial. La convocatoria se realizó de manera autogestionada, en coincidencia con el encuentro programado con los gremios del sector sanitario.

Autoconvocados se concentraron en el Ministerio de Salud y pidieron hablar con la ministra Lorena Ross. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

El motivo principal de la movilización fue la recomposición salarial, pero los reclamos también incluyeron aspectos vinculados a la infraestructura, las condiciones de trabajo y los traslados que, según contaron, deben cubrir con sus propios sueldos.

La situación se tensó cuando parte del grupo ingresó al despacho de la ministra Ross, buscando ser atendidos directamente. La presencia policial en el lugar buscó contener la situación, logrando retirar a los manifestantes que habían entrado al área restringida. Hubo empujones y algunos trabajadores que se descompensaron. Finalmente, la ministra recibió a dos representantes del grupo en su despacho, acompañada por el secretario de Estado de Trabajo, Javier Aravena, para dialogar sobre las demandas planteadas y los canales de diálogo correspondientes.

Trabajadores ingresaron por la fuerza al despacho de la ministra de Salud y debió intervenir la Policía. Igual fueron atendidos. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En apoyo a la protesta, estuvieron presentes también representantes del gremio docente ADOSAC, quienes manifestaron su solidaridad con los trabajadores de la salud autoconvocados. El momento más tenso de la jornada se produjo cuando todos los trabajadores intentaron acceder al despacho de la ministra simultáneamente, generando un clima de tensión y preocupación por la seguridad dentro del edificio. Incluso hubo trabajadores que se descompensaron.