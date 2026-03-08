Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este 31 de diciembre del 2025 venció la Ley Electoral Provincial Transitoria N°3929 votada por la Cámara de Diputados para poder realizar los comicios en Cañadón Seco, tras el fallecimiento del comisionado Jorge Soloaga. Desde entonces y unos meses antes, se han presentado proyectos en la Legislatura Provincial de cara a las elecciones del 2027.

En ese contexto, algunos dirigentes del oficialismo han deslizado la posibilidad que la provincia adopte un sistema electoral con balotaje. Es decir, que a una segunda vuelta lleguen los dos candidatos/as más votados para elegir al mandatario de Santa Cruz.

La posibilidad de avanzar con este sistema ya generó ruido en la política provincial. Gonzalo Chute, secretario de Legal y Técnica del Municipio de Río Gallegos se refirió al tema a través de las redes sociales. A esa propuesta “le doy la respuesta fácil y corta: Por el Artículo 114 de la Constitución Provincial, que dice claramente que el Gobernador y el Vice serán electos a simple pluralidad de sufragios‘”, comenzó explicando Chute.

“Simple pluralidad de sufragios es el sistema de simple mayoría: Gana el que saca un voto más que el segundo, y es lo contrario al sistema de mayoría absoluta en el cual es electo el que saca más de la mitad de los votos”, y agregó: “No está sujeto a interpretación, los sistemas son contradictorios entre sí: O hay simple pluralidad o hay balotaje. Nuestra Constitución es clara, e implementar por ley un ballotage sería inconstitucional”.

En ese orden, señaló: “Para que sea válido deberías primero reformar la Constitución y punto, no hay gris. La discusión no es cuál sistema es mejor, sino qué sistema podes diseñar en base a lo que la Constitución establece“. Y recordó: “Al respecto la Corte Suprema ya opinó, y su opinión fue justamente que la simple pluralidad de sufragios es el sistema contrario al sistema de mayoría absoluta (o sea, balotaje). Y lo dijo justamente en el famoso fallo de la ley de lemas de Santa Cruz, avalando la interpretación que realizó el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz al respecto”.

“A ver, esto no pasa por lo que opine yo. No pasa porque yo esté a favor o en contra del balotaje. Acá pasa por lo que la Constitución nos permite o nos impide hacer. No es un cuestión debatida en el derecho electoral, son dos sistemas diferentes”.

Los proyectos

Cabe destacar que los integrantes del bloque de Por Santa Cruz, Santiago Aberastein, Fabiana Loreiro y José Luis Quiroga presentaron el año pasado un proyecto en la Cámara que prevé el Balotaje. Bajo el título “ley de implementación de la boleta única, regulación del sistema electoral provincial y limitación de mandatos en la provincia de Santa Cruz“, proponen Limitación de mandatos, sistema de boleta única y balotaje.

La norma superior en materia electoral está consagrada en el Artículo 114 de la Constitución Provincial, que especifica -sin ninguna otra interpretación- lo siguiente: “El gobernador y el vicegobernador serán elegidos directamente por el pueblo de la provincia a simple pluralidad de sufragios. Podrán ser reelectos“. Es decir, en Santa Cruz no hay segunda vuelta y hay reelección indefinida.

Pero no es el único proyecto. Los diputados provinciales Pedro Muñoz (ARI-CC) y Daniel Peralta (unipersonal), también elevaron sus proyectos de ley. Lo propio hizo el comité provincial de la Unión Cívica Radical y hasta el partido Proyecto Alternativo que conduce Jorge Cruz, entre otros que se encuentran para ser debatidos.