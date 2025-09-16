Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional por Santa Cruz, Sergio Acevedo, presentó formalmente su renuncia a la Cámara de Diputados de la Nación. La decisión se enmarca en su postulación como uno de los ternados para integrar el Tribunal Superior de Justicia de la provincia, dentro del proceso de ampliación de la Corte santacruceña.

Según pudo saber La Opinión Austral, el exintendente de Caleta Olivia, Facundo Prades, ya se encuentra en Buenos Aires para asumir la banca de Acevedo, ya que figuraba en la lista de reemplazos.

Será este miércoles durante la sesión especial de la Cámara Baja, convocada por los bloques de la oposición, para tratar los vetos del Poder Ejecutivo a leyes como la Emergencia Sanitaria en Pediatría y el Financiamiento de la educación universitaria.

Entre los puntos incluidos en la convocatoria se encuentra un pedido de informes dirigido a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y al ministro de Salud, Mario Lugones, con respecto a los audios difundidos en diversos medios que los vinculan con presuntos cobros de coimas en el ámbito de la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad).

También se contempla el tratamiento de un proyecto de ley en revisión que modifica la ley 26.122, sobre el Régimen Legal de los decretos de necesidad y urgencia, la delegación legislativa y la promulgación parcial de leyes.

Asimismo, la Cámara estará habilitada para avanzar en la creación de una Comisión Especial Investigadora sobre hechos relacionados con la comercialización y/o uso en el sistema de salud del fentanilo contaminado y sus consecuencias.

Financiamiento para el Garrahan y las universidades: así votó Acevedo el 6 de agosto

En este contexto, y considerando la renuncia de Acevedo para ceder su banca a Prades, resulta pertinente recordar que el santacruceño, junto a Roxana Reyes y la oposición, logró quórum para aprobar el financiamiento universitario y la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan el pasado 6 de agosto.

Esa sesión otorgó media sanción al proyecto de financiamiento de universidades y recomposición salarial docente. Entre los legisladores de Santa Cruz, votaron a favor Roxana Reyes (UCR), Ana María Ianni (Unión por la Patria) y Sergio Acevedo (Por Santa Cruz). En cambio, José Luis Garrido (Por Santa Cruz) mantuvo su voto en contra, igual que en 2024.

En cuanto a la Emergencia Sanitaria en el Hospital Garrahan, los cuatro representantes santacruceños que participaron directamente en la votación respaldaron la iniciativa: Reyes, Ianni, Acevedo y Garrido. Gustavo “Kaky” González (Unión por la Patria) no estuvo presente al momento de la votación.

De todas maneras, después del triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, el presidente de la Nación, Javier Milei, vetó las leyes de Emergencia pediátrica y de financiamiento universitario. A su vez, el 12 de septiembre se oficializó el veto a la ley de reparto de Aportes del Tesoro Nacional -ATN- a las provincias.

