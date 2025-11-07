Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI Pesquero) elaborado por el INDEC mostró en septiembre de 2025 una suba interanual del 55,3%, revirtiendo las caídas observadas en el primer semestre. El acumulado enero-septiembre todavía marca una retracción del 13,4%, reflejo de un año irregular en materia de captura y procesamiento.

La pesca marítima, que representa la mayor parte de la actividad, aumentó 57,7% interanual, mientras que la acuicultura creció 39,1%. Este impulso estuvo encabezado por el desempeño del langostino patagónico, cuyo repunte coincidió con el cierre de una zafra corta pero intensa en aguas nacionales.

El Índice de Producción Industrial Pesquero (IPI Pesquero) del mes de septiembre 2025.

Langostino: el gran motor de la industria

El grupo de los crustáceos, donde el langostino argentino es protagonista, mostró el mayor crecimiento del año: un 84,1% más que en septiembre de 2024, aunque el acumulado anual aún refleja una caída del 39,3%.

Este repunte fue decisivo para que el sector cierre el tercer trimestre con mejores perspectivas. En los puertos del Golfo San Jorge —como Puerto Deseado, Caleta Paula y Puerto Madryn— se registró una mejora en los desembarques, especialmente por el desempeño de la flota tangonera congeladora, que creció 54,7% interanual.

El informe del INDEC atribuye al grupo de crustáceos una incidencia positiva del 56% sobre el incremento total del índice, lo que demuestra su peso dentro de la estructura pesquera nacional.

El langostino es la pesquería que mueve la balanza exportadora de la pesca argentina.

Merluza: estabilidad tras meses de baja

En el caso de los peces, donde la merluza hubbsi concentra la mayor parte de la producción, el crecimiento fue moderado: 0,9% interanual y 14,6% acumulado en los primeros nueve meses de 2025.

La estabilidad en las capturas se explica por el reordenamiento de los cupos y una leve mejora en la demanda externa. En Santa Cruz, los desembarques de merluza mantienen su importancia para la actividad de plantas en tierra, donde se elaboran productos con valor agregado como filetes y medallones.

La merluza hubbsi es uno de los recursos que genera mayor actividad en Santa Cruz, y tuvo un septiembre “estable”.

Calamar: nueva caída para los moluscos

El panorama es diferente para los moluscos, encabezados por el calamar illex, cuya producción cayó 35,6% interanual. A pesar de un repunte del 26,9% en el acumulado anual, el resultado de septiembre está en consecuencia con la pesca “fuera de temporada” y de ahí el escaso volumen capturado.

La baja en los desembarques afecta especialmente a los puertos del sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, donde la flota potera concentra su actividad entre enero y abril. La incidencia negativa del grupo de moluscos fue del 1% sobre el índice general.

Fresqueros y congeladores: señales mixtas

Según el INDEC, los buques fresqueros registraron un incremento interanual del 75,8%, mientras que los congeladores subieron 54,7%. En el acumulado del año, sin embargo, los fresqueros muestran una mejora del 9,2%, pero los congeladores aún arrastran una baja del 27,1%.

Cabe recordar que en 2024, debido al conflicto en la flota congeladora y en luego en la fresquera, desde el 17 de septiembre la mayoría de la flota pesquera se quedó en puerto. Algo que no ocurrió este año.

Más allá de eso, las buenas cifras dan cuenta de la dependencia estacional de la flota congeladora, fuertemente ligada al langostino, y la estabilidad relativa de la flota fresquera, más diversificada entre merluza y especies costeras.

La flota fresquera de altura, marcó un septiembre con relativa estabilidad.

Impacto regional: la Patagonia en el centro de la escena

Santa Cruz, junto a Chubut y Tierra del Fuego, más allá de Mar del Plata, concentran la mayor parte de la pesca marítima argentina.

El repunte del langostino, que por el corrimiento del inicio de la temporada, llevó a que el cierre de temporada se extendiera casi hasta finales de septiembre, se tradujo en sostenibilidad del empleo y la actividad portuaria. Aunque el descenso del calamar pone la mirada, de cara a lo que será el próximo inicio de la temporada a partir de enero de 2026.

La industria pesquera sigue siendo uno de los principales motores de exportación del sur del país y un eje de desarrollo para comunidades costeras como Puerto Deseado, Caleta Olivia y ahora, de forma incipiente, se suma San Julián.