Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de la lectura del fallo de la Sala Juzgadora por el juicio político a Fernando Basanta, la diputada provincial de Unión por la Patria, Roció García, tomó la palabra en el recinto de la Cámara de Diputados, luego de que hablará Adriana Nieto, diputada provincial del bloque Por Ser Santa Cruz.

García calificó al juicio político como “un circo” y un “show montado por la política que no tiene ningún sentido“. García hizo mención, además, a los dichos de Loreiro. Al respecto, enfatizó en que “hay que empezar por la democracia, por la división de poderes“. Y destacó que todos se ajustaron al proceso, más allá que recordó que la oposición había adelantado que creían que no era el camino, ya que el tema en su momento se debatió y discutió. Basanta “acabadamente tiene la idoneidad, la praxis, en cuanto a la sapiencia, la jurisprudencia, su ejercicio de la profesión”.

“Acá el gran tema es que la Justicia no se utilice para perseguir, este es el gran problema” y añadió: “Creo que todos nosotros debemos poder sentarnos en una mesa a arreglar todo lo que tenga que ver con la política, este ámbito creo que es el lugar, después tenemos a la Justicia que es otro poder y el Ejecutivo que tiene que gobernar”, sostuvo. “Todos nos sometimos a este juicio político” y subrayó: “Habiendo tantos problemas importantes para tratar, me gustaría estar discutiendo otras cosas en esta Cámara“.