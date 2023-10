Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Romina López, primera candidata a concejala de la ciudad por el sublema “Unión por la Victoria, Río Gallegos“, habló sobre la impronta que le quiere dar a su gestión en caso de ser electa este 22 de octubre. La dirigente de La Cámpora habló en el ciclo “Camino a las Urnas“, que se emite por LU12 AM680, donde además remarcó que, aunque tiene 34 años, viene militando desde 2006 en esa organización política.

“Había integrado listas de candidatos y candidatas de concejales en otros en otros puestos de la lista y está es la primera vez que encabezo“, dijo y remarcó sentirse “muy contenta por la propuesta y que sean los compañeros y compañeras que un poco reconocen este recorrido que tengo en la política y en la militancia y también por el trabajo en lo social“, sostuvo.

López, quien en la actualidad es la responsable del centro articulador de Desarrollo Social de la Nación en Santa Cruz, sostuvo que en la campaña están escuchando discursos que “pensábamos que ya estaban saldados” y añadió: “Nos parecen muy tremendas las posturas de algunos candidatos y candidatas, porque (Javier) Milei y (Patricia) Bullrich digamos que sostienen más o menos la misma la misma postura en cuanto a una parte de historia de nuestro país, que la sufrimos todos“.

Incluso puso como ejemplo que en sus redes sociales la publicación con más vistas y comentarios fue una que era sobre el 28S, día de la Acción Global por el Aborto Legal. “Ahí se recordaba lo que le pasó a Cristina (Fernández) hace un año, a nuestra conductora, y el nivel de violencia con el que se manejan estas personas, o trolls, es terrible“. Y comentó que si bien ella no se inicia recién en la política, pero que sí es candidata por primera vez y la atacan de esa manera, qué se puede esperar que hagan con otros dirigentes.

“El ataque por el ataque mismo creo que es parte de esta nueva ola de meterle a la gente en la cabeza o de propagar y proponer una forma de la política, que es como lo propone Milei, la amenaza, la represión, si no comparto tu idea, te ataco y te violento; no hay límites para la violencia porque siempre van en escalada”, aseguró.

Sobre que hagan responsable a las feministas del fracaso del gobierno, sostuvo: “La verdad que molesta porque cuesta mucho militar el feminismo en todos los ámbitos, cuesta la ESI (educación sexual integral) en las escuelas, cuesta que se aplique la ILE (interrupción legal del embarazo), la IVE (interrupción voluntaria del embarazo) en salud y porque cuesta, como todo cambio, y no se quiere reconocer que se está trabajando y que hay muchos de estos derechos que son leyes que fueron votados por los mismos compañeros y compañeras y sí, se puede sentir un poco en el límite de no salgamos con todo a alzar la voz a ver si perdemos votos, y la verdad que yo siento que del otro lado van por todo y no les importa y nosotros siempre tenemos que estar pensando si conviene o no conviene“.

Sobre cómo se imagina el próximo Concejo Deliberante, afirmó que propone que sea más activo y “que los vecinos y vecinas sepan para qué está” e incluso planteó que cuando hacen el puerta a puerta o el rastrillaje casa por casa hablando con los vecinos y vecinas, “les preguntás y no saben mucho para qué están y quiénes son los concejales; eso me parece vergonzoso“.

En las campañas, “todos queremos que nos vean, que sepan quiénes somos y cuando se llega por ahí al puesto, al cargo, en este caso el Concejo Deliberante, es como que se duermen un poco en los laureles. Lo que yo hablo y cuento por ahí en redes o en los lugares que visito es que quiero un Concejo Deliberante más participativo, que dé el espacio, el lugar a las personas y a las organizaciones sociales de involucrarse y meterse y formar parte del proceso de sanciones de ordenanzas o resoluciones, que son los elementos legales que tiene el Concejo Deliberante”, enfatizó.

Asimismo, López sostuvo que el trabajo en comisión es muy importante y a diferencia de la Cámara de Diputados, “las personas tienen voz, no voto, pero sí voz para poder ser escuchados”. Y remarcó: “En esta campaña todo el tiempo todos estamos preocupados sobre cuáles son las propuestas y las que terminamos definiendo salieron de los propios vecinos y vecinas, las organizaciones y las reuniones que tuvimos, porque yo puedo pensar que la mejor solución para X tema, discapacidad, salud y demás, y en realidad cuando nos acercamos a esas áreas nos dijeron: ‘Acá pasa esto porque falta aquello y habría que solucionarlo de esta manera‘”.

La candidata también sostuvo que algunos compañeros y compañeras de militancia “no quieren salir a hablar y no saben qué decirle al vecino, cómo le hablábamos” y manifestó: “Ahora es mucho más la escucha activa, sobre todo empática, y saber que todos estamos viviendo esta crisis económica y la situación del país que está muy complicada. Y en vez de ponerte a por ahí a defender situaciones que todos las estamos atravesando, es más escuchar, empatizar y bueno, tratar de estar y resolver las cosas que son por ahí más locales“.