El futuro de las cuencas convencionales volverá a estar en el centro del debate en la 11ª Expo Industrial, Comercial y de Innovación Tecnológica de Comodoro Rivadavia. Así lo destacó Rubén Zárate, presidente de Comodoro Conocimiento, en una entrevista con Radio LU12 AM680 Río Gallegos.

El encuentro, promovido por el Municipio de Comodoro Rivadavia, será los días 2, 3 y 4 de octubre, y representa una gran oportunidad para discutir los desafíos que enfrentan la región y la industria energética.

Fue presentado hace, aproximadamente, un mes y ya está todo listo para su concreción. La conferencia de presentación fue encabezada por el intendente de Comodoro, Othar Macharashvili, el propio Rubén Zarate, y contó además con la participación del gerente Ejecutivo de la Agencia, Domingo Squillace; el secretario de Gobierno, Sergio Bohe; el secretario de Economía, Fernando Barría; el referente de Relaciones Institucionales de PAE, Juan Taccari; la administradora del Puerto de Comodoro Rivadavia, Digna Hernando; el concejal Omar Latanzzio; el gerente de la Seccional Sur del IAPG, Conrado Bonfiglioli; la referente regional de Relaciones Institucionales de PECOM, Roxana Sandoval, y el vicerrector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, Walter Carrizo.

El intendente de Comodoro, Othar Macharashvili y el presidente de Comodoro Conocimiento, Rubén Zarate, junto al resto de autoridades, en la presentación del evento, en agosto.

“Estamos ante un proceso de cambio tecnológico que afecta a toda la industria de los hidrocarburos, y nosotros no estamos ajenos a eso”, afirmó Zárate, al contextualizar el impacto que tuvo el desarrollo de los hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. Según explicó, el avance de esa explotación llevó a la migración de grandes empresas y pymes hacia Neuquén, debilitando la competitividad de las cuencas convencionales en Chubut y Santa Cruz.

El académico remarcó que, lejos de estar agotadas, las cuencas convencionales aún tienen mucho para aportar: “No son ni marginales, ni se están secando. Siguen dando ganancias y continúan siendo un factor clave para el desarrollo de nuestros territorios”.

En ese sentido, Zárate señaló que la discusión no debe limitarse a los hidrocarburos en sí, sino al modo en que contribuyen al desarrollo regional. “Nos pasamos hablando de petróleo y gas, pero hemos perdido de vista el concepto de desarrollo territorial. Los hidrocarburos deben ser una palanca para potenciarlo”, aseguró.

En ese marco, en otro tramo de su reportaje con “La Decana de la Patagonia”, el presidente de Comodoro Conocimiento advirtió también sobre las consecuencias sociales y económicas de la coyuntura. “En el país han quebrado más de 15.400 pymes, un número superior al registrado en la pandemia. Cada cierre no solo afecta al empresario, sino también destruye empleos asalariados”, puntualizó.

Para Zárate, uno de los grandes desafíos actuales es recuperar el empleo formal en la región. “Los hidrocarburos todavía pueden generar una gran cantidad de empleos, no solo en la extracción, sino también a través del agregado de valor. Insumos como la amonía o la urea podrían desarrollarse aquí y abrir un proceso industrial que todavía no ha llegado al sur argentino”, explicó.

En su análisis, destacó que hoy las principales industrias petroquímicas del país tienen como límite Bahía Blanca. “De allí hacia el sur no hay agregado de valor, salvo la extracción. Es hora de discutir si queremos seguir exportando crudo sin procesar o apostar a bienes intermedios que generen empleo local”, planteó.

Zárate insistió en la necesidad de una visión integral que articule al sector público, las empresas, el sistema científico y la clase política. “Es imprescindible que se recuperen consensos y se redefina la estrategia tecnológica y productiva. Solo controlando los procesos productivos podremos garantizar más empleo y de mejor calidad”, subrayó.

Pero más allá de la discusión energética, la Expo ofrecerá un amplio abanico de actividades. “El evento es una plataforma multisectorial. Van a estar presentes las principales operadoras de hidrocarburos, pero también habrá stands de pymes locales, universidades, escuelas técnicas e instituciones científicas”, adelantó el titular de Comodoro Conocimiento.

Entre los ejes, Zárate destacó la realización de charlas magistrales con especialistas nacionales e internacionales, paneles de debate sobre transición energética, talleres de innovación tecnológica, rondas de negocios para pymes y espacios de vinculación con emprendedores.

“Es un espacio que busca integrar el conocimiento académico con las demandas de la industria y las expectativas de la comunidad. Vamos a tener presentaciones de proyectos tecnológicos, exhibiciones de equipamiento industrial y actividades para que los estudiantes secundarios y universitarios puedan acercarse al mundo de la energía y la innovación”, detalló.

Asimismo, subrayó que la Expo también apunta a fortalecer el vínculo con la ciudadanía. “La idea es que no sea un encuentro solo para especialistas. Habrá actividades culturales, propuestas para familias y visitas guiadas que permitirán que la comunidad conozca de primera mano cómo se transforma la matriz productiva”, indicó.

En esa línea, el presidente de Comodoro Conocimiento afirmó que la Expo 2025 busca ser “un punto de encuentro de todos los sectores”. Y agregó: “La innovación tecnológica, la energía y la diversificación productiva no se pueden pensar de manera aislada. Estos tres días van a ser claves para generar consensos hacia el futuro”.

La Expo de Comodoro Rivadavia, organizada por el municipio, se presenta así como un escenario para pensar esos desafíos de cara al futuro. “Estos debates son indispensables. Se trata de generar consensos sobre qué modelo de desarrollo queremos para la región y cómo vamos a enfrentar los cambios tecnológicos que se vienen”, concluyó Zárate.

Los ejes de la discusión estarán puestos, entonces, en el destino de las cuencas convencionales, la diversificación productiva y la oportunidad de consolidar una estrategia territorial que supere la dependencia de la extracción primaria.

“Lo que se define es el rumbo de los próximos años. Y allí la política, las empresas y la sociedad tienen que estar a la altura de lo que demanda la época”, cerró el titular de Comodoro Conocimiento, dejando planteado el desafío que se abordará en la 11ª Expo de la ciudad petrolera.