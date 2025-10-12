Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mariela Gamboa, trabajadora social en el Centro de Salud Mental y vocera de los trabajadores de la salud autoconvocados, confirmó en una entrevista con La Opinión Austral la continuidad e intensificación de los reclamos salariales y laborales. Anunció que este lunes “acompañaremos a los gremios en el Ministerio de Trabajo para la paritaria laboral” a partir de las 10:00 horas.

El primer punto innegociable de la agenda de los autoconvocados es el freno a “las suspensiones de 26 trabajadores por 90 días” demandando al Ministerio de Salud que dicha medida “quede sin efecto”. Calificó la suspensión como un “exceso” y un acto de “autoritarismo por parte del gobierno”.

La trabajadora social detalló que, si bien el Ministerio de Salud afirmó que los suspendidos seguirán percibiendo su salario, la situación es “sumamente grave” porque no pueden ingresar a sus espacios de trabajo cotidianos y el salario del sector “no está compuesto por lo que pagamos mensualmente”, sino por la “hora extra y por las guardias”.

“Cobramos muy bajo sueldo y por eso estamos pidiendo la recomposición salarial”, se quejó. El sector exige que se deje de “poner dinero a la hora extra, a la hora nocturna, a la hora de fin de semana” y que la recomposición salarial sea básica, para después hablar de un aumento.

Mariela Gamboa, trabajadora social en el Centro de Salud Mental. FOTO: JUAN PALACIOS/LA OPINIÓN AUSTRAL

Salarios

Recordó que, aunque la paritaria abordará las condiciones de trabajo —donde discutirán la situación de los 26 suspendidos, la falta de insumos—, pero indicó que el trabajador de la salud necesita primero es la recomposición salarial, lo cual se discute en una paritaria específica de salario.

En cuanto a las cifras, la vocera fue clara: un trabajador hoy en día tiene que estar ganando “1.600.000 mínimo acá en la provincia de Santa Cruz” en función de la canasta básica de alimentos, mientras que los sueldos actuales en los distintos escalafones (administrativo, técnico, licenciado) están “mucho menos” que esa cifra, de ahí el reclamo.

Para visibilizar su lucha, los autoconvocados están realizando diversas actividades, como la caravana del miércoles, la marcha del mes pasado, la colocación de una carpa y el izamiento dominical. Además, están “juntando firmas”, con casi 2.000 rúbricas ya recogidas.

Además, se están reuniendo con “todos los espacios políticos, partidarios que nos abran la puerta” y con candidatos que “se acercan” en contexto de elecciones. Aunque afirmó que “no podemos leer políticamente esta situación” y que hablan con todos, ven “positivo que se visibilice de una vez en la situación tan grave que está transitando la salud pública en la provincia”. Expresó el deseo de que si alguno de los candidatos gana, “después realmente ponga ahí la política pública que se necesite en inversión, que es dinero, recurso”.

Finalmente, respecto a los gremios, Gamboa indicó que algunos afiliados tuvieron reuniones con ellos, pero criticó que “ningún gremio salió con una postura real y fuerte para que se pida la baja la sanción de estos despachos” de los 26 trabajadores, ya que solo han pedido de manera individual según la afiliación. Por ello, los autoconvocados están pidiendo que “quede sin efecto las 26 sanciones”.