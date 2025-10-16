Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz realiza una planificación conjunta con Prefectura para mejorar la logística pesquera y portuaria. En ese marco, la secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura, Stefany Grant, acompañada por la senadora Natalia Gadano, mantuvo un encuentro con el Prefecto Nacional Naval, Guillermo José Giménez Pérez, para coordinar acciones que fortalezcan la operatividad de los puertos santacruceños y mejoren la logística pesquera provincial.

El encuentro se desarrolló en el edificio de Guardacostas de Prefectura Naval Argentina y contó con la participación de autoridades nacionales y provinciales, en el marco del trabajo impulsado por el gobernador Claudio Vidal para reactivar la actividad portuaria en toda Santa Cruz.

El puerto de Puerto Deseado, uno de los más importantes de la provincia.

Durante la reunión, se abordaron temas vinculados a la carga y descarga en andana y al abastecimiento de combustible en los puertos de la provincia, una medida largamente esperada por el sector pesquero que permitirá optimizar los tiempos de operatividad y generar más empleo directo.

Se abordaron temas vinculados a la carga y descarga en andana y al abastecimiento de combustible.

“Después de tantos pedidos por parte de los trabajadores y las empresas, hoy pudimos avanzar para dar respuesta a una demanda del sector”, destacó Grant, quien subrayó además “la importancia de planificar y coordinar con Prefectura para garantizar un desarrollo pesquero sostenible y ordenado”.

La secretaria valoró el acompañamiento de la senadora Gadano y la predisposición del Prefecto General Giménez, quien puso a disposición el equipo técnico de Prefectura para trabajar junto a la provincia y la Secretaría de Pesca en la implementación de las medidas acordadas.

“Esta articulación demuestra que el trabajo conjunto entre Nación y Provincia puede traducirse en mejoras reales para nuestra gente”, añadió la secretaria de Pesca.

En los próximos días, los equipos técnicos de la Secretaría de Pesca y Prefectura Naval avanzarán en la coordinación operativa de las tareas, asegurando que los puertos santacruceños puedan contar con condiciones adecuadas para el abastecimiento y la operatoria pesquera.

Desde el Gobierno Provincial se continúa trabajando para impulsar el desarrollo integral de la actividad pesquera, generando políticas que fortalezcan la producción, la logística y el empleo local, en línea con la visión del gobernador Claudio Vidal de una Santa Cruz productiva, moderna y con futuro.