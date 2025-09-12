Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El coordinador general de Puertos de Santa Cruz, Walter Uribe, subrayó la necesidad de recuperar infraestructura portuaria y confirmó obras en marcha en Puerto Deseado, nuevos proyectos para San Julián y gestiones para la certificación internacional de Punta Quilla. También se refirió a la situación de Loyola y al panorama de la pesca.

En diálogo con LU14 Radio Provincia, Uribe destacó que “necesitamos tener a disposición y en condiciones los puertos de la provincia para ofrecerle a la minería alternativas logísticas competitivas”. Reconoció que “los puertos han sido abandonados durante años en inversión y mantenimiento”, lo que afectó su operatividad, al tiempo que puso en valor los avances en Puerto Deseado, donde se reparan defensas en los sitios 1 y 2, se instala una nueva red de incendio y se trabaja en la reconstrucción de los sitios 3 y 4, obra anunciada por el gobernador Claudio Vidal.

En cuanto a Puerto San Julián, confirmó que la empresa Santa Cruz Puede (SAU) se hará cargo de la planta municipal pesquera para procesar merluza, lo que permitirá generar empleo durante todo el año. “En San Julián solo había actividad dos o tres meses con los buques centolleros; con esta iniciativa vamos a garantizar continuidad laboral y darle más movimiento al puerto”, explicó.

Sobre el Puerto Punta Quilla, remarcó que es uno de los que se encuentra en mejores condiciones y adelantó el interés de inversores de Países Bajos en proyectos vinculados al hidrógeno verde. Al mismo tiempo, confirmó que se trabaja en su certificación internacional. “Estamos avanzando para certificar internacionalmente Punta Quilla, lo que les daría mayor actividad y apertura a aguas internacionales”, afirmó.

Uribe también se refirió a la situación de Puerto Loyola en Río Gallegos. Señaló que, aunque se trata de un puerto de carácter privado, se buscarán instancias de diálogo para potenciar su uso no solo para la actividad petrolera y minera, sino también para el turismo.

En materia pesquera, informó sobre la prospección de langostino en la subárea 15, que arrojó buenos resultados tras ajustes en las zonas de captura. En cuanto a Puerto Deseado, sostuvo que no se avanzará con inversiones millonarias en la zona secundaria: “No se justifica invertir más de 150 millones de pesos en un área que se usaría solo por tres o cuatro meses; estamos trabajando en soluciones alternativas con Aduana”.

Finalmente, remarcó que se están evaluando todas las opciones para optimizar recursos y garantizar la plena operatividad de cara a la próxima temporada de calamar, con un trabajo conjunto con empresas y organismos nacionales.

