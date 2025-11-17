Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La provincia de Santa Cruz amaneció este lunes bajo un fuerte alerta meteorológico por ráfagas que podrían superar los 120 km/h, una situación que llevó al Comité de Operaciones de Emergencia (COE) a activar diversas medidas preventivas. En ese contexto, las máximas autoridades del Poder Judicial mantuvieron una reunión extraordinaria para garantizar que todas las dependencias cuenten con guardias mínimas y que el servicio de justicia continúe funcionando a pesar de la emergencia climática que afecta a todo el territorio provincial.

Según pudo saber La Opinión Austral, la reunión se desarrolló en horas de la mañana y estuvo encabezada por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Reneé Fernández, quien estuvo acompañada por las vocales Alicia de los Ángeles Mercau y Paula Ludueña, además del vocal recientemente reincorporado, Fernando Basanta. En ese sentido, la convocatoria tuvo como objetivo central verificar protocolos, asegurar que el personal esencial se encontrara activo y coordinar eventuales acciones ante la posibilidad de que los vientos provocaran daños edilicios o cortes de servicios.

También participaron representantes clave del Ministerio Público y de distintos organismos judiciales, entre ellos el Fiscal Lisandro De La Torre, la Defensora General, Romina Saúl, los secretarios Matías Neil, Fernando Costabel, Florencia González y Marcela Ramos, además de la Asesora Letrada General del TSJ, Elisa Lacentra. A ellos se sumaron el director general de Recursos Humanos, Jorge Bahamonde; el Administrador General, CPN Fernando Ortíz de Zárate; y la Directora General de Administración, CP Silvia Rodríguez. La presencia de todos estos funcionarios buscó garantizar el funcionamiento administrativo básico y la toma de decisiones rápidas ante cualquier eventualidad.

Sin embargo, más allá de la agenda oficial, no pasó inadvertida la ausencia de cinco vocales del Tribunal Superior: Sergio Acevedo, Daniel Mariani, Gabriel Contreras Agüero, Juan Lucio De la Vega y José Antonio González Nora. La ausencia llamó la atención especialmente por el contexto institucional que atraviesa el Poder Judicial, luego de que el último viernes Fernando Basanta fuera absuelto en el pedido de juicio político que se tramitaba en su contra. En declaraciones recientes a La Opinión Austral, Basanta había destacado que el TSJ “son cinco”, en alusión a la composición completa del cuerpo, lo que sumó un matiz político a la reunión de este lunes.

Mientras tanto, el COE continúa monitoreando la evolución del temporal que afecta a toda la provincia con ráfagas que ya han generado inconvenientes en distintas localidades. Desde el Gobierno provincial se solicitó a la población extremar los recaudos, evitar la circulación innecesaria y asegurar objetos que puedan volarse. Las autoridades judiciales, por su parte, remarcaron que el objetivo es garantizar la continuidad del servicio, priorizando la seguridad del personal y del público.