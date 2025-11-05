Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El Gobierno de Santa Cruz, a través de la Secretaría de Estado de Hidrocarburos, dependiente del Ministerio de Energía y Minería, anunció el llamado a licitación pública nacional e internacional para la concesión de explotación de hidrocarburos en cinco áreas ubicadas en la Cuenca Austral santacruceña.

Se trata de la Licitación Pública N° 01/ENERMIN/2025, comprende las áreas Océano, Chorrillos, Palermo Aike, Campo Bremen y Moy Aike, ubicadas en el extremo sudoeste de la provincia.

“Se trata de áreas con trayectoria productiva y disponibilidad de infraestructura, que hoy constituyen una oportunidad estratégica para la recuperación de producción, reservas y el aprovechamiento del potencial remanente de la Cuenca Austral” se señaló desde el Poder Ejecutivo al dar a conocer la noticia.

El gobernador Claudio Vidal anticipó la reversión y vuelta a licitación de las áreas de Interoil el pasado 20 de octubre. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

Vidal anticipó la decisión de volver a licitarlas

En rueda de prensa, cuando se abrieron los primeros sobres de la licitación nacional para las diez áreas que YPF cedió a Fomicruz en el flanco norte, el gobernador Claudio Vidal anticipaba que pasaría lo propio con las áreas de Interoil.

“Sea quien sea, no se le va a perdonar”, advirtió el mandatario, al ser consultado sobre el estado actual de los yacimientos. “Las áreas de Interoil están completamente abandonadas. Para juzgar a una operadora solo hay que mirar el gráfico de producción y después ver cómo fueron los pliegos de licitación. No tiene sentido entregar los yacimientos más grandes de la provincia por 20, 25 o 40 años sin exigir inversión”, cuestionó.

Ubicación de las áreas a licitar, en la Cuenca Austral santacruceña.

Áreas con muy baja producción

En el último reporte de producción difundido por el IAPG, se da cuenta que las áreas de la petrolera noruega, en julio de este año, por ejemplo, produjeron a razón de 16 m3/día de petróleo (unos 100 barriles diarios) y 182 Mm3/día de gas.

Cabe recordar que la petrolera de origen noruego se hizo de los activos de Roch sobre estas áreas de la Cuenca Austral, en 2023. Por decreto 0121/2023 del 31 de enero de ese año, la entonces gobernadora Alicia Kirchner autorizaba el traspaso del 30% que poseía Roch a Interoil en estas cinco áreas: Campo Bremen, Moy Aike, Chorrillos, Océano y Palermo Aike.

Las áreas ya habían sido prorrogadas, por 10 años, el día 21 de septiembre del 2012. En ese momento el 30% de la participación lo tenía Roch SA y el 70% Glacco Compañía Petrolera SA. Dicha prórroga fue aprobada por la ley 3.299, en el marco del art. 35 de la Ley N° 17.319 y ley provincial 3117, encontrándose vigente actualmente.

En abril de 2023, Interoil Argentina SA en calidad de representante y operadora de la UTE “Glacco Compañía Petrolera SA – Roch SA- Áreas Chorrillos – Palermo Aike – Campo Bremen – Moy Aike – Océanos- Unión Transitoria de Empresas” firmó con Energía Argentina SA (ENARSA), el contrato de adjudicación en venta de gas natural a través del Concurso Público Nacional del Plan de Reaseguro y Potenciación de la Producción Federal de Hidrocarburos a precios diferenciados, que quedó incumplido.

La licitación pública nacional e internacional fue publicada en el Boletín Oficial de este martes.

Lo que decía Interoil sobre los activos adquiridos

En su informe oficial, la petrolera noruega describe los activos adquiridos y los compromisos de inversión que los mismos depararán este año.

Los activos de Santa Cruz consisten en 12 yacimientos de petróleo y gas con

una producción significativa de Tobifera del Jurásico Superior y Springhill del

Cretácico Inferior.

consisten en 12 yacimientos de petróleo y gas con una producción significativa de Tobifera del Jurásico Superior y Springhill del Cretácico Inferior. Hay 83 pozos en los activos de Santa Cruz, incluidos 72 productores y 11 inyectores de agua.

en los activos de Santa Cruz, incluidos 72 productores y 11 inyectores de agua. No hay compromisos de inversión de exploración pendientes acordados para las licencias respectivas, y se espera que los requisitos de inversión de capital para 2020 sean bajos.

acordados para las licencias respectivas, y se espera que los requisitos de inversión de capital para 2020 sean bajos. Potencial significativo para aumentar aún más la producción , incluso a través de un programa de nuevas perforaciones y reparaciones.

, incluso a través de un programa de nuevas perforaciones y reparaciones. Próximo pozo de exploración Campo Limite (CLi-x1001) que proporciona potencial de crecimiento.

Objetivo: recuperar producción

El Gobierno provincial enmarcó la reversión y este nuevo llamado a licitación por parte del Ministerio de Energía y Minería, en el objetivo general de “impulsar nuevas inversiones en la región, optimizar el aprovechamiento de los recursos hidrocarburíferos provinciales y fortalecer la participación de empresas nacionales e internacionales bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y generación de valor local”.

“Decidimos adelantarnos al vencimiento de las áreas que se operan entre marzo y agosto del próximo año“, señaló a La Opinión Austral, el ministro de Energía y Minería, Jaime Alvarez.

En su moemento, el gobernador Claudio Vidal recordó que el derecho a un proceso de reversión que le asiste por la ley hidrocarburos provincial, al señalar: “Revertir y licitar las áreas es lo que corresponde, pero lo triste es que hoy esas áreas no valen lo mismo que hace tres años, cuando el gobierno anterior tomó la decisión de regalar lo nuestro sin exigir compromiso productivo”.

Pero, en realidad en este caso, tal como pudo confirmar La Opinión Austral, no se avanzó en revertir las áreas, sino en adelantar el proceso de licitación para que, al vencimiento de las mismas, ya existan nuevas empresas adjudicadas para su operación.

Cabe señalar que desde el Poder Ejecutivo se indicó que los pliegos pueden ser consultados y/adquiridos en la sede del Ministerio de Energía y Minería: Comodoro Rivadavia 185 – 1° Piso, Río Gallegos, o bien a través delcorreo electrónico: lic-01-SEH@enermin.gob.ar.