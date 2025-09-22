Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Con su participación confirmada en la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), a realizarse a partir de este sábado en el Predio Ferial de La Rural en Buenos Aires, Santa Cruz busca posicionarse como un destino de primer nivel en la escena turística global.

La directora provincial de Turismo, Rocío Albornoz, destacó la importancia de este evento para mostrar las maravillas naturales de la provincia que cuenta con la mayor cantidad de parques nacionales de Argentina.

La directora provincial de Turismo, Rocío Albornoz.

La FIT se presenta como una “gran vidriera” para la provincia, con un formato que diferencia entre el público general y un segmento especializado para rondas de negocios. Dicha estructura permitirá a los prestadores turísticos locales establecer contactos claves con empresas nacionales e internacionales, interesadas en la oferta de Santa Cruz.

“Siempre decimos que somos unos privilegiados por las maravillas que tenemos, desde la costa hasta la Ruta N°40 en lo que es la estepa, somos únicos”, manifestó.

Albornoz destacó el trabajo colaborativo que se lleva a cabo con otras áreas del Gobierno Provincial, como el Consejo Agrario y la Secretaría de Estado de Ambiente. Este esfuerzo conjunto busca desarrollar productos turísticos que sean atractivos y económicamente rentables, para las diversas localidades, revalorizando reservas y relevando el patrimonio cultural.