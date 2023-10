Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El empresario Santiago Gómez es otro de los candidatos a intendente de Río Gallegos. En diálogo con LU12 AM680, en el ciclo “Camino a las Urnas“, el exdiputado provincial habló de sus propuestas en lo que es la segunda postulación dentro del espacio “Unión por la Patria“. Sobre la decisión de volver a candidatearse, respondió que lo hace “con las mismas ganas que en el 2019“. En ese sentido, amplió: “Uno entiende que nos merecemos una renovación de la política, que hace falta involucrarse. Yo en 2019, después de la elección, el día lunes estaba trabajando en la empresa familiar. Uno va viendo la ciudad, va viendo la provincia, analiza los cambios, se queja, es crítico de un montón de cosas y me pasa que intento cambiarlas“.

“Santi“ Gómez recordó que tuvo un paso por la Cámara de Comercio, en CAME Joven, y que fue electo diputado del pueblo. “Tengo la oportunidad de ser candidato y de poder llevar estas ideas que nosotros consideramos que nos hacen falta; venimos como ciudadanía de Gallegos sintiendo que no se pueden lograr, esa falta de motivación, esa falta de ganas de soñar es lo que me hace involucrarme“, aseguró. “Soy nacido y criado acá y creo que nos merecemos soñar la ciudad que verdad queremos, soñar con propuestas como lo estamos haciendo, propuestas que se pueden llevar a cabo”.

Asimismo, resaltó: “Creo que primero lo que nos pasó fue que nos acostumbramos a que la luz no se resuelva, que la falta de agua no se resuelva, que el arreglo de las calles no se resuelva definitivamente, que sea normal que no se arregle una paritaria y haya paro. Necesitamos un cambio de verdad”. En el tema de la salud, “proponemos la creación de un hospital municipal materno infantil. Se puede hacer, hay ciudades como Córdoba que lo hicieron; en Chubut se hizo una escuela municipal bilingüe; es gestión y trabajo, entonces creo que si podemos llevar eso, que es gestión y trabajo a la política, podemos conseguir lo que no soñamos“.

“Santi“ Gómez insistió en que con gestión se logran un montón de cosas y remarcó que en su caso, trabaja de esa manera desde muy chico: “Vengo de una familia que lo piensa así y creo que hay que empezar a meternos en la cabeza que se puede lograr“, resumió.

Proyectos

El empresario manifestó que en 2019 llevaron a cabo un proyecto de infraestructura muy importante, que se abocó al cambio de desarrollo de la ciudad, fundamentalmente en sectores como la costanera, la avenida San Martín, un mercado mayorista y minorista, el parque de la ciudad. “El intendente actual (Pablo Grasso) hizo varias cosas, la chata Swift, por ejemplo; son cuestiones que nosotros presentamos y se fueron haciendo, y muchos decían que era imposible, que no se podía hacer porque tiene que venir alguien que te tenía que dar un montón de plata para hacerlo y vimos cómo se han ordenado un montón de cosas y se han conseguido“, agregó.

También “hace 4 años propusimos la Secretaría de Comercio a nivel municipal; el intendente actual la llevó a cabo y la tenemos”. Y añadió que con la agencia de desarrollo para deporte “lo que proponemos es generar algo que sea independiente, que obviamente el municipio participe, pero sea manejado por agentes que tienen que ver con el deporte, como el ejemplo de Córdoba”, sostuvo.

En cuanto a las primeras medidas de una eventual gestión, señaló que las decisiones, “son todas inmediatas” y criticó esa burocracia eterna del Estado, lo cual “hay que cambiarlo“, ya que “todo tiene que ser más ejecutivo; todo lo que nosotros proponemos es inmediato. La salud, la parte deportiva debe ser inmediata, también empezar a disminuir la burocracia del Estado”, insistió.

Sobre el tema salud, dijo que “no se puede seguir esperando“. Y enfatizó: “Nosotros venimos trabajando el proyecto del hospital materno infantil con el pediatra Horacio Córdoba y vemos cómo se ha desmejorado la salud a nivel provincial y vemos al municipio que se ha mantenido al margen, o sea, sí cubriendo el tema de los cenines, ayudando, pero hoy la realidad es que muchos cenines terminan siendo una carga para el mismo hospital porque, al no resolver situaciones, van todos al hospital“.

Por un lado, “estamos con el proyecto del hidrógeno, de Palermo Aike… pero no tenemos salud; nosotros proponemos hacer un hospital municipal, que se puede hacer, y lo venimos trabajando porque se puede llevar a cabo, no es algo fantasioso“.

Respecto a uno de los temas en los que más énfasis pusieron los candidatos, el de los residuos sólidos urbanos, el exdiputado -en principio- felicitó a la actual gestión que ya comenzó con el traslado de los residuos al nuevo sector, camino a Punta Loyola. Sin embargo, agregó: “Está bueno”, pero “creo que hay que mejorar el tema de la recolección; me parece que merecemos generar una inversión más importante el tema de camiones de recolección, pero me parece que el paso o como se está manejando es lo correcto“.

Entre otras cosas, habló de la falta de empleo. “Tenemos un gran problema en la falta de oportunidades; creo que nosotros tenemos que tomar, junto con la provincia, una decisión más fuerte en darle la oportunidad a la gente joven en los proyectos grandes como Palermo Aike, la minería… me duele que los jóvenes nuestros no tengan oportunidades“, aseguró.