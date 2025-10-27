Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La secretaria de Gobierno del municipio de Río Gallegos, Sara Delgado, se refirió al triunfo electoral del peronismo santacruceño. La funcionaria del gabinete de Pablo Grasso, entrevistada por La Opinión Austral no pudo ocultar su emoción por el momento.

Presente en el búnker del peronismo en Caleta Olivia indicó: “Estamos muy contentos, muy felices, es un equipo que se caminó toda la provincia con una campaña totalmente austera, hemos puesto de la nuestra para poder cargar combustible, para recorrer Santa Cruz, para hablar con los vecinos, hemos tenido reuniones de dos personas, reuniones de cincuenta, a todo el mundo escuchamos, a todos lados fuimos”.

En ese sentido, sostuvo que se encontraron con “una provincia desilusionada, triste pero que tenía esperanza, una provincia que también tenía miedo” y añadió que la mitad de la agenda de campaña “era con gente que decía que no se podía mostrar, eso empieza a cambiar”.

Asimismo, agregó que hay varias lecturas para hacer: “la gente se dio cuenta que hay un proyecto de crueldad y hay que tratar de decodificar eso y entenderlo; y el otro es un triunfo del peronismo, hemos metido dos diputados, es un momento de ruptura, el peronismo viene a reponer, viene a reparar; y la tercera lectura es: gobernador cambie ya el rumbo de la provincia de Santa Cruz, entre en razón y entienda que hay un pueblo que está sufriendo”.