A través de un escrito, el Ministerio de Trabajo de la provincia comunicó este miércoles a los gremios APAP (Asociación del Personal de la Administración Pública), ATE (Asociación de Trabajadores Estado), UPCN (Unión Personal Civil de la Nación), la postergación de la mesa paritaria que estaba prevista para hoy a las 09:00 horas.

Según se informó, la misma pasa para el lunes 13 de mayo “por motivos de fuerza mayor”, se indicó. El horario se mantiene para las 09:00 de la mañana.

Una de las últimas propuestas para el universo de trabajadores de la exley 591 había consistido en un incremento del 12% con los haberes de abril, remunerativo y acumulativo, ya otorgado por Decreto Provincial 0290/24.

También incrementar el 8% con los haberes de abril con carácter acumulativo y no remunerativo. E incrementar el 8% con los salarios de mayo con carácter acumulativo y no remunerativo. Los sindicatos ya habían rechazado esta oferta del Ejecutivo por tratarse de no remunerativo. El gobierno revisó esto y habían quedado en seguir discutiendo este miércoles. Sin embargo, la paritaria pasó para el lunes 13.