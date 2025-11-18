Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la ciudad de El Calafate se está realizando la firma del decreto final que autoriza los contratos de cesión de diez áreas hidrocarburíferas, adjudicadas a siete operadoras privadas tras la salida de YPF, acto encabezado por el gobernador Claudio Vidal. El acto cuenta con la cobertura exclusiva de La Opinión Austral y uno de los presentes, Sebastián Georgión, representante de la provincia de Santa Cruz ante el Consejo Federal de Inversiones (CFI) se refirió a este importante evento después de meses de trabajo.

“Culminar con la firma del decreto para empezar a operar las áreas, creo que es importante” y aclaró que se da en un “contexto complejo”, particularmente en la zona norte en relación al hidrocarburo. “La retirada de YPF es un movimiento grande de mucho tiempo que sacude las estructuras”, dijo. Sin embargo, Georgión aclaró: “Hoy hay más empresas y este gobierno apuesta a este cambio paradigma de la producción, a reforzar e incentivar la inversión de estos 1.260 millones de dólares que están proyectados en 6 años”, lo cual “me parece muy importante destacar la posibilidad de desarrollo de la salida de YPF de las áreas maduras en casi todas las provincias donde operaba”.

Al respecto, el representante de Santa Cruz en el CFI puntualizó que hay que destacar que la salida de la operadora fue una decisión del gobierno nacional. “Eso hay que ponerlo en valor” y segundo, “porque provincias como Tierra del Fuego o como Chubut toman como ejemplo la retirada y el proceso que se llevó delante de Santa Cruz, para proyectar la retirada en otras provincias”.

Asimismo, el funcionario indicó que el proceso se da en un contexto en el que el mundo va hacia el no convencional. En cambio, Santa Cruz “en el convencional tenemos una historia muy rica, que es lo que plantea el gobernador (Claudio Vidal) y lo plantea el ministro de Energía (Jaime Álvarez)” y añadió que más allá de no renegar de la realidad que nos toca vivir, “esa desinversión proyectada (para beneficiar) un proyecto de desarrollo del no convencional de Vaca Muerta, hace que YPF empiece a tener una mirada centralizada en Neuquén y Vaca Muerta”.

Georgión sostuvo que a partir de esa decisión Santa Cruz se empezó a preguntar cómo iba a potenciar esta posibilidad de desarrollo de las áreas maduras con nuevas empresas. Afirmó que la salida fue “incentivando, invitando y exigiendo que esa inversión exista”. “Si se empieza a ver la proyección hacia atrás de cómo fue la desinversión, estaba orientada a apostar al no convencional que era lo que venía. Eso hay que decirlo y hay que marcarlo políticamente muy fuerte porque me parece que es un cambio de paradigma sobre el desarrollo de la política energética de la provincia”.

Entre otras cosas, sostuvo: “Me parece muy importante terminar este proceso y que las nuevas operadoras tomen el posicionamiento de las áreas para empezar a explotar y que esta inversión exista, que las autoridades de aplicación estén controlando, que se respete el ambiente, que se respete la inversión y el desarrollo de la producción, me parece que va a ser muy importante”.