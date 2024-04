Este martes, la comunidad universitaria de todo el país sale a la calle a reclamar por el ajuste en el presupuesto para la educación superior pública. Se espera una movilización histórica, con epicentro en la Ciudad de Buenos Aires, pero también en distintos puntos del país. En Santa Cruz, estudiantes, docentes y no docentes de las universidades nacionales con presencia en la región, dirán presente en la gran marcha federal.

En este marco, el decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, Sebastián Puig, dialogó con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos y explicó los motivos de esta movilización.

“El reclamo sale a la calle, no es que empezó el reclamo empezó ahora. Se venía trabajando. Esto lo vimos venir con el DNU, nos manifestamos en su momento, a través del consejo directivo de la FRSC, lo vimos con la ley ómnibus que no salió, lo vemos en lo que viene y la realidad es que estamos en una situación muy crítica y muy compleja para poder salir“, expresó.

En ese sentido, explicó que el presupuesto universitario vigente es de enero de 2023 y deviene de los números trabajados por el Congreso entre octubre y diciembre del 2022, con una inflación proyectada del 54%.

“Cuando las universidades decimos que en 60 días se acaba el presupuesto, somos todas las universidades del país. Lo que anuncian como aumento es un engaña-pichanga. El presupuesto tiene distintas líneas, una sería la parte destinada al pago de salario docente y no docente. Otra parte son los gastos de funcionamiento, y después están los programas de ciencia y técnica; deportes; becas; y otros tipos de actividades”, detalló Puig.

Y agregó: “Hoy lo que se está reclamando es la pauta salarial y los gastos de funcionamiento, que no alcanzan. El otro día dijeron un 140% pero ese porcentaje, en el caso de la UTN es sobre el 4% de los gastos. Y no es un 140%, es un 70%. En febrero nos dijeron 65%, que no es de aumento, es el 65% de enero del 2023 para gastos de funcionamiento. Cuando fue el paro del 15 de marzo por la cuestión salarial, ahí del 65% se lo llevó al 70%”.

Sebastián Puig, decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En este punto, aclaró que cuando se habla de gastos de funcionamiento “es la luz, el gas, internet, la parte de seguridad, gastos de librería, teléfono”, entre otros servicios esenciales.

Además, aclaró: “Lo que dicen que están transfiriendo ahora no está en los boletines oficiales. Es una operación para tratar de contrarrestar lo que va a suceder en el día de hoy en todo el país“.

“El futuro de las universidades no está aislado de la sociedad”

En otro tramo de la entrevista, el decano de la Faculta Regional Santa Cruz de la UTN habló sobre el contexto social, político y económico que atraviesa el país.

“El futuro de las universidades no está aislado de la sociedad. A uno le toca como universitario, pero es un puñadito de arena. En este caso, si los pibes, las pibas, los trabajadores y trabajadoras, que van a estudiar, que se formar, van a adquirir conocimiento, no tienen para comer, tienen problemas para transporte, no pueden alquilar, no tienen salud, me parece que estamos hablando de un todo”, aclaró.

Sebastián Puig, decano de la Facultad Regional Santa Cruz de la UTN, dialogó con Radio LU12 AM680 de Río Gallegos. FOTO: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

En esa línea, aseguró que no se trata de “partidizar la cuestión”, sino que es “simplemente es no ver la cuestión universitaria como algo aislado“.

“Hoy las universidades para poder mantener sus facultades abiertas, están sacrificando partidas de ciencia y técnica y otros gastos del presupuesto 2023”, indicó. Y aseguró que: “Las universidades además de profesionales forman personas y redistribuimos conocimiento”.

Adhesión de distintos sectores

En ese tenor, Puig ahondó en la trasversalidad de la problemática universitaria: “Todo tiene que ver con todo, estamos todos encadenados. Por eso, esta marcha organizada desde la universidad ha logrado las adhesiones que ha logrado. Porque todos los sectores que están siendo vulnerados por el Gobierno nacional con estas políticas están implicados. Esto no es una cuestión partidaria como quieren decir, o que busca voltear al Gobierno”.

“Cuando uno piensa en los premios nobeles de este país, son de la universidad pública. Cuando uno piensa en que Argentina ponía satélites en órbita, hay universidad pública. Cuando uno piensa en el INVAP y la exportación de reactores nucleares, hay universidad pública. Cuando uno piensa en cómo identificar el petróleo, de qué pozo salió y en qué fecha porque hay una investigación hecha, es universidad pública”, añadió.

“Hay una fuerte intención de ir achicando la universidad para que cada vez menos gente pueda acceder”

Por último, Puig cuestión la mirada meramente economicista sobre la cuestión pública y la campaña de desprestigio que hay en contra de las universidades nacionales.

“Hay una fuerte intención de ir achicando la universidad para que cada vez menos gente pueda acceder. Así solamente se invierte en lo que genera alguna cuestión de devolución económica, pero la diferencia es que la universidad pública hace lo que el privado no va a hacer nunca”, aseguró

Para finalizar, el decano de la UTN Santa Cruz criticó la idea de “adoctrinamiento” que ha intentado instalar desde el Gobierno.

“La universidad enseña a pensar. Le estaría faltando el respeto al intelecto de los estudiantes de nuestra universidad si los estoy adoctrinando. En la universidad se da el debate, mientras que en otro ámbito no. Nosotros enseñamos a pensar, la Universidad forma recursos para la región”, concluyó.

