Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este miércoles se realizó una multitudinaria marcha federal universitaria de la que la ciudad de Río Gallegos no estuvo ausente. En ese contexto, el decano de la UTN Facultad Regional Santa Cruz, Sebastián Puig, se refirió a la lucha que vienen llevando a cabo por el financiamiento para las universidades.

“Hoy es un día no sólo enmarcado en la lucha sino en la esperanza. No solo de la universidad sino de la sociedad en su conjunto” sostuvo a La Opinión Austral. “Hoy venimos para ver si podemos acompañar y que alguno que no quiera acompañar el financiamiento universitario, vea lo que pasa en el país y esto arranca por el sur, como siempre”, dijo.

“Hoy es un día no sólo enmarcado en la lucha sino en la esperanza”. Sebastián Puig.

Pero Puig aclaró: “No sólo nos preocupa la universidad, sino que nos preocupa el Garrahan, los jubilados, los viales, el INTA, el INTI, nos preocupa todo lo que está pasando: estamos todos en un colectivo. De nada sirve lo individual. Las expresiones gremiales acompañan”, afirmó.

También señaló que no va a ser fácil pero “creo que tenemos que empezar a defender los derechos y sostener el futuro de los pibes y pibas para que puedan tener la oportunidad de la movilidad social ascendente”.

En el centro de la marcha, la UTN y la UNPA. FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

El decano advirtió que en la UTN están “sobreviviendo al día, con algunos condicionamientos internos”. Y expresó: “No alcanza lo que envían para gastos de funcionamiento: luz, gas y lo mínimo” y sostuvo: “Hoy tendremos que tomar medidas más drásticas en función de eso. Vamos a trabajar y seguir en la lucha; que la comunidad entienda como es esto, hay mucho mito dando vueltas”.

“La universidad está hoy, en términos financieros, subsistiendo”. Sebastián Puig.

Asimismo, puntualizó: “La universidad está hoy, en términos financieros, subsistiendo. En términos de actitud y emocionales, está resistiendo este ajuste tremendo que no tiene precedentes en la historia de la universidad argentina”.

“La universidad es de todos, hoy soy decano tengo esa suerte, primera generación; me recibí con trabajo y dos hijos y yo soy el ejemplo de la movilidad social ascendente. Y así como me toco a mí, le tiene que tocar a los que hoy están estudiando y a todos esos pibes y pibas; trabajadores y trabajadoras que el día de mañana quieran hacerlo, tienen que tener la oportunidad porque nosotros no solo luchamos por una universidad igualitaria porque ya lo somos, nosotros defendemos la universidad pública para que sea más equitativa”, subrayó.