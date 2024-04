Este lunes el Gobierno Provincial retomará, junto a los gremios, las paritarias iniciadas la semana pasada en el marco de la negociación salarial. Se trata de la segunda instancia de diálogo, después de cuartos intermedios y conversaciones para alcanzar, acorde a las expectativas de ambos, el mejor acuerdo posible. Es el caso de la negociación que lleva adelante, por un lado, los gremios docentes de ADOSAC y AMET, que este lunes volverán a verse las caras después de la reunión que tuvo lugar la semana pasada.

En la oportunidad, la paritaria pasó a cuarto intermedio, bajo la propuesta alcanzada por los gremios de trabajadores de la docencia. Javier Fernández, secretario General de la Asociación Docentes de Santa Cruz, dialogó con Radio LU12 AM680 después del encuentro y aseguró que “para nosotros es la posibilidad de solucionar lo que para nosotros es el escalafón docente, que por decisiones del pasado quedó desarticulado, realmente lejos de la relación que buscamos siempre”.

ADOSAC, AMET y el Ejecutivo se encontrarán, por consiguiente, a las 12:30 horas este lunes. Del mismo modo lo harán los gremios de ATE, APAP y UPCN, englobados en la Administración Pública Central, que la semana pasada pasó a cuarto intermedio después del ofrecimiento del Ejecutivo.

En ese primer encuentro, el Gobierno había ofrecido un 16%, es decir, un 8% y 8%, en dos tramos (mayo y junio), no remunerativos. Según adelantó a Radio LU12 la semana pasada José Navarro, el secretario de Convenios Colectivos de ATE, “observamos que es no remunerativo, esto no impactaría en los compañeros jubilados, así que en principio yo creería que rechazaríamos esa propuesta porque no podemos volver a aceptar sumas que sean no remunerativas”.

“Si bien existe la promesa por parte del Poder Ejecutivo de pasarlo a remunerativo en los próximos meses, pero nosotros de todas maneras lo vamos a llevar a la Asamblea porque es lo que hay que hacer, para analizarlo, pero en principio entendemos eso como un gran obstáculo para aceptar esa propuesta”, agregó Navarro. Este segundo encuentro entre gremios de trabajadores estatales y el Ejecutivo será este lunes a las 9 horas.

Acorde a cómo continuará la semana entrante, el Gobierno se reunirá este lunes, además, con la Caja de Previsión Social, a las 9 horas y a las 14 horas con UNEPOSC. Mientras que mañana martes 23, a las 9:00 horas, será el turno del gremio que agrupa a trabajadores de la Salud, que rechazaron la oferta del Gobierno del 8% en mayo y 5% en junio. Luego, a las 10 horas, será el turno de ASIP, y a las 14 horas, el Ministerio de Energía, SPSE, Distrigas y el Sindicato de Luz y Fuerza.

El 24 de abril será la paritaria para el sector de Vialidad Provincial, a las 10 horas, y a las 14 horas el gremio que agrupa a trabajadores de SATSAID. Mientras que, para Seguridad, el cuarto intermedio pasó al 25 de abril a las 9 horas, tras rechazar la oferta de un 4% al valor punto para el mes de abril y un 6% para mayo.