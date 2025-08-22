Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves en el Senado de la Nación en sesión ordinaria- la oposición sancionó las leyes de emergencia pediátrica por 2 años, que prevé financiamiento para el Hospital Garrahan.

Contaba con media sanción de la Cámara baja y era resistida por el oficialismo, con el mismo argumentos que las últimas que se sancionaron, es decir, que “atentan contra el equilibrio fiscal” por su costo fiscal sin fuente de financiamiento. Sin embargo, en caso de sancionarse, correrían el mismo destino que todas las normas que se vienen aprobando en el Congreso: el veto del presidente Javier Milei.

En cuanto al voto de los senadores santacruceños, tanto la legisladora Alicia Kirchner (Fuerza Patria), como Natalia Gadano y José María Carambia (por Santa Cruz), votaron de manera afirmativa.

Emergencia pediátrica

En cuanto los detalles de la declaración de la Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud por 2 años, establece la reasignación de fondos y uso de reservas destinadas a contingencias sanitarias.

Entre sus puntos, se encuentra la asignación prioritaria e inmediata de recursos presupuestarios para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país.

Asimismo, la recomposición inmediata de los salarios del personal de salud asistencial y no asistencial que atiende a la población pediátrica con criterios de equiparación y reconocimiento por funciones críticas. Se incluye a los residentes nacionales de salud de todas las especialidades que se desempeñan en efectores de salud pediátricos y no pediátricos.

Además, eximir a todo el personal de salud que se desempeña en efectores públicos y privados del pago de ganancias cuando desempeñan actividades críticas, horas extras y/o guardias. Y la adquisición directa de insumos y medicamentos críticos para hospitales pediátricos, mediante procedimientos excepcionales previstos en la Ley de Emergencia Pública.