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Los senadores nacionales por la región patagónica, Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Carlos Linares (Chubut), presentaron formalmente una iniciativa legislativa para declarar de interés nacional el desarrollo del hidrógeno renovable y de bajas emisiones. El proyecto busca establecer un marco normativo que abarque desde la producción y el transporte hasta el almacenamiento y el uso del recurso, reconociéndolo como un combustible y vector energético estratégico para el país.

La propuesta surge en un contexto de larga espera para el sector. Cabe recordar que el envío de una ley nacional de hidrógeno fue una promesa recurrente durante la gestión de Alberto Fernández, la cual, pese a los anuncios oficiales, nunca llegó a concretarse ni a consolidar un marco de previsibilidad para las inversiones. Ante esta parálisis, la plataforma H2 Argentina ya había instado al Gobierno de Santa Cruz a motorizar el debate nacional para destrabar una normativa considerada vital para la transición energética.

Objetivos y trazabilidad internacional

La iniciativa de los legisladores patagónicos tiene como ejes centrales la descarbonización de la matriz industrial y el impulso de la cadena de valor completa del hidrógeno. Para ello, el texto propone fomentar la ciencia y la innovación tecnológica, facilitando la inserción de Argentina en los mercados externos.

Un punto clave del proyecto es la creación de un sistema obligatorio para certificar el origen y la intensidad de las emisiones. Este esquema, basado en el Análisis de Ciclo de Vida, incluye garantías de origen y auditorías que buscan el reconocimiento internacional bajo estándares de sostenibilidad.

Un régimen de promoción a 30 años

El proyecto establece un horizonte de 30 años para el régimen de promoción, otorgando una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios destinados a atraer proyectos de inversión de gran escala. Entre los incentivos propuestos destacan la amortización acelerada, la devolución anticipada del IVA y la exención de derechos de importación para el equipamiento asociado.

Los fundamentos del proyecto subrayan la necesidad de contar con un marco “integral, moderno y competitivo”. Con esta presentación, los senadores buscan finalmente dar respuesta a una demanda histórica de la industria y las provincias del sur, posicionando a la Patagonia como el centro de gravedad de una nueva matriz energética nacional.