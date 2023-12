Este domingo, Claudio Vidal asumió como nuevo gobernador de Santa Cruz. La Opinión Austral realizó un cobertura especial de este histórico evento que tuvo lugar en el Polideportivo del Sindicato Petrolero, Gas Privado y Energías Renovables, ubicado en el barrio San Benito de Río Gallegos.

En la previa de la jura, un móvil de LOA conversó con el diputado nacional Sergio Acevedo: “La cuestión que me parece prioritaria es que la sociedad de Santa Cruz pueda recuperar la confianza de sus instituciones y autoridades”.

A propósito, indicó que este cambio “no es una cuestión de la noche a la mañana, sino que va a hacerse día a día”, al tiempo que agregó: “A partir del compromiso de ser tolerante, transparente y participativo, es posible que se cambie la historia en Santa Cruz”.

Indicó que “venimos de un modelo político muy centralizado en una conducción institucional del Estado donde de un lado estaban los buenos y del otro lado los no buenos. Eso no me parece que sea algo importante o productivo. Desterrar al que piensa distinto es un error que no hay que volver a cometer”.

Por otro lado, se refirió al fuerte ajuste que anunció Javier Milei tras asumir como presidente: “Tenemos la preocupación de como va a impactar ese ajuste sobre la cuentas provinciales, el empleo y la actividad económica”.

Además, indicó que “lo que habría que coparticipar sería la emisión monetaria, porque es un impuesto que indudablemente impacta sobre nuestras económicas personales y del Estado”.

Acevedo se refirió igualmente a la cuenca del golfo San Jorge y dijo que se “requiere un tratamiento especial, hay un proyecto de ley porque el principal problema es el diseño que tiene en cuanto a las concesiones”.

“Es una gran discusión que todavía no ha comenzado pero que es indispensable hacerlo para que aumente la producción y con ello el empleo, la inversión y todo el capítulo de la remediación ambiental”, sostuvo.