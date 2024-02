El Diputado de Por Santa Cruz, Sergio Acevedo, expuso su preocupación por la falta de debate sobre la Ley Ómnibus en comisiones específicas, previo al inicio del tratamiento del proyecto en particular en el Congreso. Además, destacó la necesidad de proteger los intereses de Santa Cruz y cuestionó la delegación de facultades al Ejecutivo.

“A mi me preocupa que no haya existido un tramite normal para un proyecto de tal envergadura y con tantas pretensiones de modificar el funcionamiento y ordenamiento de la sociedad argentina y también de las provincias y nuestras comunidades”, comenzó diciendo Acevedo en diálogo con Radio Vanguardia.

En este sentido, señaló que los distintos artículos que incluye la Ley de Bases, “tendrían que haberse tratado en distintas comisiones específicas; si se habla de reforma del Código Penal tendría que pasar por Asuntos Penales o cuando se habla de hidrocarburos a la Comisión de Energía”, indicó.

En la misma línea, apuntó que “la Constitución no se puede desconocer” y que el tratamiento de este proyecto “restringe el debate democrático, porque no ha habido un estudio ni un debate serio” y aseguró que “algunos funcionarios que vinieron a hablar en las dos jornadas ni conocían el texto de lo que estaban exponiendo”.

“Uno ve azorado que algunos colegas se rasgan las vestiduras diciendo trabajamos 30 horas, es una falta de respeto para el ciudadano que ha depositado su confianza y su mandato en la Cámara de Diputados. Yo que asumí me pasé leyendo la ley, consultando, estudiando con gente que me asesora y que me permitió ir entendiendo cual es el alcance y contenido del proyecto”.

Por otra parte, destacó la necesidad de proteger los intereses de Santa Cruz como “impedir la privatización de YCRT, asegurar la continuidad de las represas, de asegurar las transferencias en materia de Salud y Educación, asegurar el financiamiento de obras trascendentes como el Acueducto del Lago Buenos Aires” y resaltó la retribución que debe Nación a la provincia por “todo lo que ha entregado y sigue entregando Santa Cruz a las rentas nacionales y al bienestar de la Argentina en gas, petróleo, divisas por el oro y la plata o la pesca”.

Luego destacó que si bien es necesario un cambio, la Ley de Bases no es favorable para la sociedad ya que beneficia a los que más tienen. “No hemos podido cambiar esa matriz extractivista y la organización de la sociedad a partir del empleo público, entonces si se habla de cambiar la Argentina -cosa que no discuto, que la herencia nacional es maldita- eso amerita una mirada distinta de como abordar los problemas”, indicó y añadió: “Este proyecto alimenta la concentración de podes, beneficia los que mas tienen, desprotege a los trabajadores y a los jubilados”.

Al respecto, señaló que “frente al descomunal aumento del costo de vida, ningún plan de estabilización funciona sin un plan de ingresos” y apuntó que “la estabilidad es revolucionaria, en términos existenciales, porque termite ordenar la vida”.

“Dicen que lo importantes la libertad, yo digo lo importante es la igualdad que hace que tengamos libertad, la igualdad de oportunidades es algo que esta ausente en la discusión”, concluyó.