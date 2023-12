Sesión extraordinaria: Ley de Ministerio sancionada por mayoría El bloque de Por Santa Cruz logró este viernes el quorum para debatir dos proyectos clave que envió el gobernador Claudio Vidal.

El miércoles el Gobierno de Santa Cruz formalizó el segundo llamado a Extraordinarias previsto para este viernes 29 de diciembre a las 18 horas, con las firmas del gobernador Claudio Vidal y el Jefe de Gabinete, Daniel Álvarez.

La sesión extraordinaria en la Legislatura incluye tres proyectos: la ley Orgánica de Ministerios y los presupuestos de la administración pública y de la Legislatura.

Es de recordar que el pasado 22 de diciembre, día del primer llamado, fue una jornada tensa cuando la sesión fracasó ante la ausencia del bloque de Unión por la Patria que no dio quórum a la orden prevista del día. UxP ocupa hoy la mitad de las bancas y, como consecuencia, no alcanzó el quórum necesario de 13 diputados para sesionar. Sí se hicieron presentes los 11 representantes de Por Santa Cruz y uno de Cambia Santa Cruz.

Sin embargo, este viernes, luego de que en la semana los recibiera el ministro de Gobierno, Pedro Luxen, los diputados de Unión por la Patria fueron los primeros en sentarse en sus bancas para dar quorum, junto con el legislador Pedro Muñoz de Cambia Santa Cruz.

Como tema más importante para el cuerpo legislativo, el presupuesto 2024, que cuenta con despacho de comisión. En su proyecto original fija gastos por $ 1.347.065 millones y plantea un endeudamiento de $ 60 mil millones para afrontar el déficit anual, el pago de la deuda e inversiones. Asimismo, prevé un déficit de $ 25.000 millones.

Otro proyecto es la modificación de la Orgánica de Ministerios. En la misma se crea un nuevo ministerio, que será el de Energía y Minería, lugar que será ocupado por Jaime Álvarez. Además, se prevé la unificación de Desarrollo Social con el Ministerio de Igualdad.

Ley Orgánica de Ministerios: Morá y García anticiparon su voto negativo

Antes de que se aprobaran la ley Orgánica de Ministerios y los presupuestos de la administración pública y de la Legislatura, legisladores de distintos bloques tomaron la palabra para manifestarse sobre estos proyectos. En este marco, dos diputadas anticiparon su voto negativo con respecto al artículo 6 de la modificación de la Ley Orgánica de Ministerios (eliminación del Ministerio de igualdad e Integración).

“Realmente nosotros somos defensores del Ministerio de Igualdad e Integración. Fue un trabajo de muchos compañeros y compañeros, por eso adelanto mi voto por la negativa del artículo 6 de la modificación de esta ley . Si bien va a estar dentro de la órbita de Desarrollo Social, con sus competencias, creemos que es una política pública que debe ser transversal”, dijo Rocío García

En esa misma línea, María Mora adelantó su “voto de no acompañar el articulo sexto, entendiendo que un escenario nacional de avance del mercado, se presenta también un escenario de desigualdades económicas que siempre impacta en la desigualdad de genero. Sabemos el desafío que tendrá la cartera social”.

En el caso del diputado Carlos Godoy, expresó: “Me parece importante tener presente que se abrieron caminos de diálogo. Hablamos de presupuesto y de modificaciones de leyes y realmente necesitamos el tiempo para estudiarlas. Creo también que en la probación quedará plasmado algunas modificaciones importantes que nosotros pudimos hacer y acotar para dar herramientas al Ejecutivo provincial”.

Por su parte, Víctor Chamorro señaló que “es histórico este momento que estamos viviendo. Nuestro gobernador ha dado posibilidad de dialogo a partir del primer día de gestión. Felicito a todos los diputados y diputadas presentes por poder aprobar las herramientas que Ejecutivo necesita para gobernar Santa Cruz”.

La diputada Iris Rasgido puso en valor “lo que sucede en este momento. En esta instancia de sesión extraordinaria se dio una instancia de diálogo que tiene que ver no solamente con una decisión de una línea de trabajo y de gestión de cada uno de los diputados, sino con una definición del nuevo gobierno de la Provincia de Santa Cruz y que tiene en cuanta las responsabilidad que tiene cada uno de los funcionarios”.

Por otro parte, Karina Nieto afirmó que “entendemos la necesidad del nuevo gobierno de contar con herramientas y características propias para llevar adelante cierto trabajo, pero se van a plantear algunas diferencias. Celebro la jerarquización del área de recursos hídricos dentro del nuevo ministerio, pero queremos manifestar nuestra preocupación en cuanto a como regulamos, controlamos y participamos de la fiscalización del uso del recurso”.

En tanto, Luis Alegris manifestó: “Agradezco el poder entablar este diálogo con el equipo económico. Me parece importantísimo que se generen los cuestionamientos dentro de este ámbito para que podamos todos tener en cuenta que le hace falta a cada habitante de nuestra provincia”.

Pedro Muñoz aseguró que iba a “acompañar este articulado, pero si debo expresar una situación: me estoy anoticiando de como ha quedado este despacho en este momento, yo no he sido consultado por ninguno de los bloque”. No obstante, aclaró: “Por supuesto lo acompaño porque es parte de mi lucha histórica en cuanto al respecto de los compañeros trabajadores”.

Aprueban modificación Ley Ministerios

Durante la sesión extraordinaria que se llevó a cabo este viernes en las instalaciones de la Cámara de Diputados, la modificación de la Ley Orgánica de Ministerios fue aprobada por mayoría. De los 13 artículos que componen este proyecto, 12 fueron aprobados por unanimidad (24 votos). En el caso del artículo 6 (eliminación del Ministerio de Igualdad e Integración) las diputadas Rocío García y María Mora Doldan votaron por la negativa, tal como anticiparon.