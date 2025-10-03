Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este viernes, laopinionaustral.com.ar anticipó en exclusiva que el gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, impulsa la reincorporación de Eduardo Sosa como procurador general en la provincia. El proyecto será presentado por el diputado provincial y jefe de bloque de SER, Pedro Luxen.

Eduardo Sosa, exprocurador de Santa Cruz. FOTO: HORACIO CÓRDOBA/LA NACIÓN

Además, según pudo conocer La Opinión Austral, ya tiene la sesión extraordinaria para dar tratamiento al proyecto en la Cámara de Diputados de Santa Cruz. La misma está convocada para el lunes 6 de octubre a partir de las 14:00 horas.

Sosa, removido

Sosa fue removido de su cargo como procurador por una reforma judicial en 1995, impulsada durante la gobernación de Néstor Kirchner. Ese año, la Legislatura sancionó la Ley Nº 2.404, que modificó la estructura del Poder Judicial. Se desdobló el cargo de Procurador General en dos: Agente Fiscal ante el Tribunal Superior de Justicia y de Defensoría.

Sosa, quien había sido designado Procurador General ante el Tribunal Superior de Justicia de Santa Cruz en 1990, no fue nombrado en ninguno de los dos cargos.

