“Si hay que ir presos, iremos presos, pero que nos paguen”

La pesquera Veraz y el gremio STIA no acataron la conciliación obligatoria. La empresa no pagó y los trabajadores no volvieron a sus puestos. A una semana de iniciado el conflicto, no hay respuestas y todo podría dirimirse en la Justicia. Amenazan con paralizar todas las plantas. El estremecedor relato de una mujer que necesita cobrar.

Se recrudeció el conflicto entre el gremio de la alimentación (STIA), y la pesquera Veraz en la ciudad de Puerto Deseado.

El Ministerio de Trabajo de Santa Cruz había fijado una audiencia de conciliación obligatoria a celebrarse este lunes entre las partes para dirimir el pago de la quincena, pues los marineros sostienen que la empresa incumplió el Decreto de Necesidad y Urgencia que estableció el aislamiento social, preventivo y obligatorio para evitar el contagio masivo del COVID-19. Reclaman el pago completo de sus haberes correspondiente a la segunda quincena de marzo. Por su parte, la pesquera abonó un promedio de 8 mil pesos por trabajador, de los 25 mil pesos correspondientes, por lo que el STIA inició una medida de fuerza.

“Esta empresa se nos rió en la cara”

En tanto, los trabajadores (que son unos 100 sin cobrar la totalidad de su segunda quincena), a través de una nota firmada por el secretario general del gremio, Víctor Aguilar, advirtieron que “de haber represión por parte de la Justicia en contra de todos los trabajadores, se pararán todas y cada una de las plantas pesqueras de la localidad hasta tanto se regularice esta situación”.

Queremos volver con una moneda a nuestras casas Compartir

En tanto, una trabajadora aseveró que la lucha para que les paguen continuará y que no tienen miedo. “Esto no puede estar pasando. Ya dijimos entre todos, si hay que ir presos, iremos presos, si nos quieren echar, que nos echen, pero que nos paguen, queremos volver con una moneda a nuestras casas”, dijo y sostuvo: “No hay que darles el gusto de nuevo, en 2017 no pagaron el 7% que faltó, las otras empresas sí. Esta empresa se nos rió en la cara”.

Continúan las medidas de fuerza

“Desde el 5 estamos, hoy es 14 y no tenemos una solución, es indignante lo que pasa en la planta pesquera Veraz. La gente sigue firme. Ganar o perder, lo que fuese, pero no quedar así”, agregó. Las medidas de fuerza continuarían, por lo menos, hasta el miércoles.

La Opinión Austral supo que la parte empresaria no asistió e informó que no realizaría una mejor oferta, asegurando que una ley previa al DNU de Alberto Fernández los faculta a pagar los 8 mil pesos promedio liquidados.

La particularidad es que de la totalidad de las firmas que trabajan en el Puerto de Deseado, solamente Pesquera Veraz instrumentó esa modalidad de pago.

Implicancias

Mientras las partes quedaron liberadas tras el rompimiento de la conciliación obligatoria, desde Trabajo aseguraron que se ha roto el principio de buena fe de la Ley de Procedimiento Administrativo. “Las partes ahora quedan liberadas y pueden acudir a la instancia judicial”, aseguraron las fuentes gubernamentales consultadas.

De esta manera, no se descarta que el conflicto pueda recrudecer y se llegue a la paralización total del puerto.

En declaraciones a Mar y Pesca, Federico Angeleri, director comercial del Grupo Veraz, dijo que “estamos esperando que el sindicato acate la conciliación obligatoria para poder retomar las conversaciones”.