Sin agua: el intendente Pablo Carrizo decretó la Emergencia Hídrica en Caleta Olivia Según consta en el decreto 3030/25 de esa Municipalidad, la medida busca optimizar el uso y distribución del recurso, garantizar el abastecimiento a instituciones esenciales y coordinar acciones con el Gobierno Provincial y Servicios Públicos.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, firmó el Decreto N° 3030-MCO/2025, mediante el cual se declara la Emergencia Hídrica en todo el ejido urbano de la ciudad. La decisión responde a la crítica situación del abastecimiento de agua potable que afecta a numerosos barrios debido a la disminución del caudal proveniente de Comodoro Rivadavia.

Según el texto oficial, la medida busca priorizar el acceso al agua potable, fortalecer la coordinación entre las áreas municipales y los organismos provinciales, y promover un uso responsable y solidario del recurso por parte de la comunidad.

“Juntos, trabajando con responsabilidad, podremos atravesar este momento crítico y cuidar entre todos el vital elemento”, expresó el intendente Carrizo tras la firma del decreto.

El documento, firmado por el jefe de Gabinete Mariano Mazzaglia, detalla que la escasez del suministro está generando “diversos inconvenientes en la vida cotidiana de los vecinos”, afectando principalmente a establecimientos educativos y sanitarios.

En ese contexto, el artículo 2° del decreto autoriza a la Secretaría de Hacienda a gestionar el alquiler de vehículos cisterna para abastecer, en casos de fuerza mayor, a hospitales, escuelas y otras instituciones esenciales.

Asimismo, se instruye a las áreas competentes a solicitar al Gobierno Provincial y a Servicios Públicos Sociedad del Estado la implementación de un plan de contingencia que asegure el mantenimiento del caudal de agua proveniente tanto del acueducto Lago Musters como de las perforaciones de Cañadón Quinta.

La Municipalidad de Caleta Olivia recordó que se trata de una situación hidrológica extrema, y apeló a la responsabilidad de los vecinos para hacer un uso racional del agua mientras se desarrollan las acciones de emergencia. “El compromiso y la solidaridad de todos serán claves para superar este desafío”, remarcaron desde el Ejecutivo local.