El martes, en el marco de la paritaria docente en Santa Cruz, el gobierno de la provincia presentó una oferta salarial del 20% en dos tramos para febrero y marzo. Sin embargo, los gremios docentes ADOSAC y AMET expresaron su descontento y anticiparon que seguramente será rechazada en las asambleas que se están llevando a cabo en todas las localidades de la provincia.

“La propuesta no fue la que esperábamos. Queríamos una recomposición salarial acompañada de la continuidad de la cláusula gatillo y el pago del 100% del segundo cargo y no se tuvieron en cuenta”, manifestó Gustavo Basiglio, secretario general de AMET, en declaraciones a radio LU12 AM680.

Foto: Leandro Franco/ La Opinión Austral

Por su parte, Javier Fernández, secretario general de ADOSAC, también expresó su preocupación por la oferta salarial presentada al aire de radio LU12 AM680. “Cobrando este aumento del 10% en febrero, vamos a estar a 80.000 pesos de la línea de indigencia. Es decir, estaremos muy por debajo de lo necesario para cubrir las necesidades básicas”, advirtió.

Ambos dirigentes coincidieron en que la oferta salarial está muy alejada de las necesidades de los docentes y de la realidad económica del país. “Hemos exigido que esta oferta sea mejorada”, señaló Fernández.

El gobierno provincial omitió en la paritaria continuar con el pago de la clausula gatillo que venía ofreciendo el gobierno anterior y que conformaba, en parte, a los gremios para igualar a la inflación. “La tranquilidad que nos daba la cláusula gatillo era un paliativo, y en alguna negociación seguir mejorando nuestro salario que nos permita salir de los niveles prácticamente pobreza que tenemos en el día de hoy”, comentó Basiglio, quien recordó que los docentes tienen el salario más bajo de la administración pública.

Gustavo Basiglio en la paritaria docente de Santa Cruz. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Si se toma un cargo testigo hoy están en los 366.000 y con esta propuesta del 10% llegarían a 400.000 pesos. Así que se analizarán los números de lo que significa vivir en Santa Cruz, la inflación conocida del mes de enero fue de 24,2% para la Patagonia, entonces hay varias cuestiones que son debatir la asamblea”, graficó. Y en ese sentido advirtió que “el INDEC dijo que para no caer en la línea de pobreza hay que percibir un sueldo promedio de 600.000 pesos sin incluir alquileres y demás cuestiones. Estamos muy alejados de esa realidad, así que seguramente la negociación va a tener un análisis en base a esos números. El panorama no es el mejor para la asamblea y la verdad es que no hay un buen ambiente“.

A eso se sumó que los docentes van a dejar de percibir el Fondo de Incentivo Docente que son 30 mil pesos para el primer cargo y un poco menos para el segundo. “Cuando vayamos a percibir el salario nos vamos a encontrar con que no solamente no cubrimos la canasta básica total, sino cobramos menos porque el incentivo tampoco va a estar reflejado en nuestros bolsillos”.

Sobre lo que hizo Ignacio Torres en Chubut con el Fondo de Incentivo Docente provincial dijo que “es un buen gesto, es un esfuerzo y yo creo que acá también se puede hacer eso y mucho más. Tenemos una provincia con muchos recursos”.

Por su parte, el secretario general de ADOSAC, Javier Fernández, remarcó que en el acta fueron “bastante claros: esta oferta está alejada de la pretensión del sindicato”. Y recordó que “por mandato de Congreso exigimos una cláusula gatillo y una recomposición que lleve el sueldo de la docente o el docente de nivel inicial recién iniciado al costo de la canasta familiar”.

Javier Fernández, secretario general de ADOSAC. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

En dialogo con radio LU12 AM680 señaló que “estamos lejos de esa propuesta. Eso es lo que nos preocupó y obviamente exigimos que esa oferta sea mejorada porque realmente no contemplaba nuestra demanda y si bien, hoy van a ser las asambleas en todas las localidades y mañana nuestro Congreso la verdad que no hay buena expectativa de que esto sea aceptado en absoluto“.

“Cobrando esta oferta, el docente recién iniciado, de nivel inicial, con el aumento que cobraría con esta propuesta va a estar a 80.000 pesos de la línea de la indigencia: a un carrito de supermercado y a más de 200 mil pesos de alcanzar la canasta básica. Hay una distancia enorme allí y realmente preocupa”, expresó.

Y por eso en ese sentido adelantó: “Es posible que se dé de un posible rechazo. Hemos exigido ayer mismo que esta oferta sea mejorada”.

“Enero hubo una inflación de 24,5%, en eso consiste la la cláusula gatillo para no perder con la inflación, y para eso, nosotros proponemos que paralelamente exista una recomposición que lleve el salario al costo de la canasta. Eso no ha sucedido con la propuesta”, coincidió con su par de AMET, Javier Fernández.

Paritaria docente de Santa Cruz. El gobierno ofreció un 20% para febrero y marzo. FOTO: LEANDRO FRANCO / LA OPINIÓN AUSTRAL.

Con respecto al FONID, se mostró preocupado por la quita del gobierno nacional. “Pone en riesgo y agudiza aún más la situación. El Incentivo Docente para nosotros nunca fue una variable de negociación, pero sí sabemos que es un ingreso que preocupa, pero que además coherente con nuestra oposición, no pedimos que se saque, pedimos que se mantenga, pero que también se blanquee. Hemos visto que ahora hay gente que estuvo en el gobierno anterior preocupada por el FONID, pero nunca fueron capaces de mover un dedo para proceder al blanqueo”.

Si bien Fernández destacó que “hay cuestiones laborales donde se va avanzando, el salario es una parte importante y no vemos que eso esté reflejado con esta propuesta”.

Con respecto a la responsabilidad del gobierno anterior, Javier Fernández contó que en la reunión paritaria del martes había un funcionario del Ministerio de Economía que también estuvo en la gestión anterior, “que asistió a dar las explicaciones por qué no podíamos recibir un aumento” mayor. “Ahora me pregunto si tan escaso es el ingreso por regalías, digamos de petroleras, mineras y demás, por qué como Estado no revisamos y ponemos un poco más de énfasis ahí y y aumentamos la recaudación en ese sentido”.

Fernández ironizó que luego de la exposición del funcionario “prácticamente, por poco, teníamos que nosotros prestarle plata para que nos den nuestro propio aumento”. Y dijo que si bien hay responsabilidades muy concretas de un espacio político que gobernó 30 años la provincia, “de ahora en más y mas allá de las adjetivaciones siempre el salario del trabajador termina estando por debajo de la línea de pobreza, con una excusa o con la otra”.

Con respecto a la inflación dijo que si bien hay proyecciones de que la inflación va a bajar “el salario está por debajo de la línea de pobreza. El docente santacruceño, es un docente empobrecido es así le gusta a quien le guste, será responsabilidad del gobierno anterior pero hoy está gobernando otro espacio político y tendrá que exigir la ayuda de quien sea, asistencia a nación, porque la situación es muy preocupante”.