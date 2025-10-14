Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La secretaria de Estado de Pesca y Acuicultura de Santa Cruz, Stefany Grant, definió los ejes de su gestión en línea con el mandato del gobernador Claudio Vidal: reactivar todos los puertos de la provincia y generar empleo genuino para los santacruceños.

“Tenemos el pedido del Gobernador de que ningún puerto quede parado. Reactivar significa generar movimiento, empleo y desarrollo local. Somos un gobierno que no le va a dar la espalda al mar”, enfatizó Grant, quien encabeza una agenda de trabajo que abarca desde la recuperación de flota hasta la modernización de infraestructura.

La funcionaria también señaló que el puerto de Caleta Paula atraviesa un proceso de mejora sostenida. “Se puso en funcionamiento la balanza después de siete años, lo que garantiza transparencia y control del recurso. Es un punto clave para atraer nuevos buques y mantener la continuidad laboral de los trabajadores portuarios”, afirmó.

Respecto al puerto de San Julián, anticipó que en los próximos días habrá anuncios de nuevas operaciones y arribos de embarcaciones, parte del plan de recuperación integral de los puertos santacruceños. “La gente de San Julián necesita que el puerto vuelva a tener vida, y en eso estamos trabajando con el acompañamiento de la ministra Nadia Ricci”, detalló.

Grant subrayó que el objetivo es poner en valor cada unidad portuaria de la provincia, con inversión, articulación con el sector privado y participación de los trabajadores. “Cuando un puerto funciona, no solo se mueven los barcos: se activa toda la economía local. Desde el estibador y el marinero hasta el comerciante, el remisero o el despachante de aduana”, sostuvo.

La secretaria viajará en los próximos días a Buenos Aires para avanzar en gestiones con autoridades nacionales, cámaras empresarias y sindicatos del sector pesquero. En la agenda figura la planificación de la temporada de calamar, el impulso a la pesca del salmón Chinook en Piedra Buena y la búsqueda de nuevas inversiones para fortalecer la red portuaria provincial.

“Cada puerto que reactivamos es una oportunidad de trabajo para nuestra gente. Nos queda mucho por hacer, pero vamos por el camino correcto. El mar es parte de nuestra identidad, y no le vamos a dar la espalda”, concluyó.