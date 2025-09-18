Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Este jueves 18 de septiembre se realizó la reunión mensual de la Subcomisión Laboral Docente en el Consejo Provincial de Educación (CPE), mientras afuera docentes reclamaban por la apertura de paritarias y mejores condiciones laborales.

La convocatoria había sido fijada con anticipación en el calendario del CPE y contó con la participación de los gremios docentes y, de manera excepcional, con la presencia del Ministerio de Trabajo, lo que generó expectativas en el sector.

En diálogo con La Opinión Austral, Verónica, docente presente en la manifestación, expresó: “Están en subcomisión laboral con los gremios que ya estaba pautada por cronograma. La noticia es que iba a participar el ministro de Trabajo, así que tenemos la esperanza de que podamos tener alguna novedad sobre las paritarias, que es lo que estamos pidiendo”.

La docente agregó que existe expectativa de avanzar en un diálogo real: “Nosotros siempre dijimos que lo que queremos es el diálogo. Venimos pidiendo eso y los paros siempre estuvieron condicionados a que nos llamen. Esperamos a ver qué dicen”.

FOTO: LEANDRO FRANCO/ LA OPINIÓN AUSTRAL

La postura de A.DO.SA.C.

Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz (A.DO.SA.C.) informaron que la prioridad en la Subcomisión es la protección de los puestos de trabajo ante el ajuste que impacta en los CEFyAP y en distintos niveles del sistema educativo.

Uno de los puntos que genera mayor preocupación es el recorte de cargos previsto para 2026, que afectaría principalmente a nivel inicial, primario y modalidad de adultos. Además, el gremio planteará temas como titularizaciones y reglamentación de concursos, situaciones de tareas pasivas, problemas en los trámites jubilatorios, revisión del escalafón docente rural y normas para secretarios y asistentes de primaria.

Aunque la Subcomisión Laboral no tiene carácter resolutivo, su desarrollo es clave porque funciona como una instancia preparatoria para las negociaciones paritarias. La presencia del Ministerio de Trabajo abre la posibilidad de que se avance en una convocatoria formal a la mesa paritaria, donde se discuta el reclamo salarial y otros puntos laborales.