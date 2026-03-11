Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En el marco de la Subcomisión Laboral que funciona dentro de la paritaria docente, el Gobierno de Santa Cruz informó que durante los actos públicos de ofrecimiento de cargos se pusieron a disposición 750 cargos y 6.080 horas cátedra en todos los niveles del sistema educativo provincial.

La información surge del acta firmada el 10 de marzo en el Ministerio de Trabajo, donde participaron autoridades del Consejo Provincial de Educación (CPE), representantes del Ejecutivo provincial y dirigentes de los gremios docentes ADOSAC y AMET.

Primera foja del acta.

Según lo expuesto por el CPE, los cargos se ofrecieron durante los actos públicos realizados el 7 y 9 de marzo, luego de que las organizaciones sindicales solicitaran postergar las fechas originalmente previstas para febrero.

De acuerdo al acta al que tuvo acceso La Opinión Austral, aún quedaron vacantes sin cubrir, principalmente en el nivel secundario y primario. En secundaria permanecen disponibles más de 1.543 horas cátedra, mientras que en primaria quedaron 99 cargos y 461 horas cátedra.

Desde el Gobierno señalaron que estos números demuestran que el sistema educativo continúa ofreciendo puestos laborales y rechazaron las versiones sindicales que hablan de una pérdida masiva de empleos docentes.

Sin embargo, mientras ese documento oficial consigna que aún existen vacantes disponibles y que no se ejecutarán bajas de cargos hasta el 31 de marzo, desde sectores del gremio se impulsan convocatorias públicas bajo la consigna “ningún docente sin trabajo, no a los despidos”, en referencia a una supuesta pérdida de 1.500 puestos laborales.

El acta lleva la firma del secretario general de ADOSAC, César Alegre, y la primera vocal titular de ADOSAC filial Río Gallegos, Patricia Albornoz. Allí, se detalla la situación de los cargos docentes en Santa Cruz, incluyendo la creación de nuevos puestos de trabajo, las horas cátedra que aún permanecen sin cubrir tras los actos públicos y el resguardo de cargos ante la baja de matrícula. En ese marco, la filial de ADOSAC Caleta Olivia convocó a una concentración para este miércoles 11 de marzo en apoyo a docentes que denuncian despidos.

Última foja del acta.

No obstante, los datos consignados en el propio acta firmada por las partes muestran un escenario distinto, con cargos y horas cátedra que aún permanecen disponibles dentro del sistema educativo provincial.

Cargos y horas cátedra

Según se detalla en el documento, durante los actos públicos recientes se ofrecieron 750 cargos y 6.080 horas cátedra en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo.

Sin embargo, tras finalizar el proceso aún quedaron vacantes sin cubrir. En el nivel secundario permanecen disponibles más de 1.543 horas cátedra, mientras que en el nivel primario quedaron 99 cargos y 461 horas cátedra sin cubrir, incluso luego de habilitarse la posibilidad de doble cargo.

Resguardo de cargos docentes

Asimismo, en el acta se ratifica que no se ejecutarán bajas de cargos ni de horas cátedra por disminución de matrícula hasta el 31 de marzo de 2026, medida orientada a resguardar la estabilidad laboral de los trabajadores de la educación.

Esta decisión se mantiene incluso en un contexto de disminución de matrícula escolar, que según los datos del sistema educativo provincial registra cerca de 7.000 estudiantes menos en comparación con 2023, mientras que en el nivel inicial la reducción alcanza aproximadamente 3.800 alumnos respecto de 2021.

Creación de nuevos cargos desde 2024

Por otra parte, el acta también detalla la evolución de la planta docente en los últimos años. De acuerdo con los datos consignados, desde 2024 se crearon 557 cargos y más de 19.600 horas cátedra en el sistema educativo provincial.

El detalle indica que durante 2024 se generaron 358 cargos y 14.388 horas cátedra, mientras que en 2025 se sumaron 168 cargos y 3.709 horas cátedra. En lo que va de 2026 ya se registran 31 cargos y 1.504 horas cátedra creadas.

El acta de la Subcomisión Laboral docente realizada el 10 de marzo de 2026, ámbito en el que participaron representantes del Gobierno de Santa Cruz, el Consejo Provincial de Educación, el Ministerio de Trabajo y el gremio ADOSAC.

El acta también revela diferencias entre el Gobierno y los gremios docentes sobre la situación laboral en el sistema educativo.

Mientras el Ejecutivo sostiene que se siguen creando cargos y horas cátedra, los sindicatos advierten que la reducción de matrícula y el reordenamiento de plantas funcionales podría generar pérdida de puestos de trabajo.