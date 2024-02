El incremento en las tarifas energéticas golpeó de lleno a los sectores comerciales, que ven cada vez más ajustada la rentabilidad, sumada a la suba de costos y una abrupta caída de ventas. El panorama, advierten, es incluso peor.

En Santa Cruz el tema se volvió crítico porque, además de las medidas tomadas por el Gobierno nacional, la provincia habilitó aumentos que ya se vieron reflejados en la boleta de febrero, con vencimiento en marzo, y que impactaron de lleno en distintos sectores. Hasta 2023, Servicios Públicos sostenía subsidios en la tarifa eléctrica de hasta un 60%.

En los últimos días, distintos comerciantes y empresarios de Santa Cruz manifestaron su preocupación por los aumentos que les llegaron en las facturas. Según distintos usuarios, la tarifa de la luz pasó, en algunos casos, del orden de los $ 25.000 a más de $ 100.000. Las subas alcanzaron desde un 300%, 600% y hasta un 1.000%.

“De 14.000, se me fue a 68.000 la luz que vence en marzo”, expresó el dueño de un pequeño comercio santacruceño.

¿Cómo es el panorama?

En Santa Cruz, la empresa estatal habilitó el aumento para grandes usuarios, comercios y residenciales de niveles de ingresos altos en energía y saneamiento. En el plano real, el Gobierno nacional aún no aumentó las tarifas, que sí subirán a partir del próximo mes.

“El aumento se hizo mal en la provincia porque no se tuvo en cuenta la distribución ni consumos“, aseguraron a La Opinión Austral. Ahora se habilitará la suba en la factura que vence en abril a quienes no les tocó en febrero. “Ahí sí será el primer aumento de Nación“, remarcaron.

Una factura que en enero costó 22 mil, en febrero superó 114 mil pesos.

¿Cuál es la explicación? Una “tarifa muy baja” y “no hay plata“, dos consignas que explican el ajuste que se viene marcando en consonancia con la Nación.

En este marco, la Cámara de Comercio de Río Gallegos manifestó su preocupación ante el fuerte incremento de las tarifas de energía eléctrica. En conjunto con la Federación Económica de Santa Cruz, a cargo de la presidenta Miriam Giorgia, se hizo eco de esta suba ante la inquietud de los comerciantes y titulares de pequeñas y medianas empresas de distintas localidades.

La presidenta de la Cámara de Comercio, Cristina Aranda, advirtió que los nuevos costos por parte de Servicios Públicos, sumados a la baja en las ventas, ponen en jaque a muchos comercios de la ciudad. “Los márgenes de rentabilidad soportan cada vez menos la suba de costos y la caída de ventas“, agregó.

“Sabíamos que iba a venir un aumento, era de público conocimiento, pero realmente nosotros nunca pensamos que iba a ser como lo que nos está llegando a las facturas”, dijo Aranda a La Opinión Austral. “Nosotros entendíamos que el aumento está, que se iba a dar, pero también entendemos que las tarifas deben ser justas, razonables, que tienen que brindar un marco de previsibilidad y proyección para que nuestras pymes puedan desarrollarse en un contexto no tan turbulento, no así de sorpresa, realmente no lo esperábamos”, aseguró.

“Esto fue un aumento que es mucho más de lo que podíamos imaginar. Estamos muy preocupados”, agregó luego y resaltó que el sector está atravesando un 28% en la caída de las ventas, “donde también sabemos que viene un aumento de gas, realmente es una situación complicada. Creemos que seguramente en el tema de la facturación, hay cosas que no se han tomado en cuenta“, remarcó luego.

Del mismo modo, desde la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Servicios de Caleta Olivia expresaron su preocupación ante los aumentos en las tarifas que, señalaron, se dan hasta en un 500%. Esta semana se reunirán con el titular de Servicios Públicos para abordar este tema.