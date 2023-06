Elecciones 2023. Pablo Grasso: “Los chicos tienen que tener clases, después discutamos”

El candidato a gobernador de “Unión por la Patria”, Pablo Grasso, arrancó este domingo su campaña electoral de cara a los comicios del próximo 13 de agosto, con un acto en la localidad de Caleta Olivia, acompañado por su candidato a vicegobernador, Javier Castro, e integrantes de su lista del sublema “Construyamos Juntos”. Ayer fue entrevistado en el programa “Distancia de Rescate”, que se emite por LU12 AM680, donde -en un primer momento- se refirió a la foto general de los armados electorales de los cuatro lemas que se presentan para competir por la gobernación de Santa Cruz. Al respecto, afirmó que ve algunos sectores con estrategias sólo para poder ganar, pero “lo que hay que hacer es proponer cómo se le resuelven los problemas a la gente”.

Diferenció a aquellos que están en una campaña política intentando mejorar lo que se hizo hasta ahora, con otros que “se sacan fotos con aquellos que ajustaron a la provincia hace poquito tiempo atrás”, en relación a algunas figuras de Juntos por el Cambio que recientemente se vienen fotografiando con dirigentes de la oposición de Santa Cruz.

Luego de resaltar que hay una gran cantidad de candidatos en todos los espacios, afirmó que “los slogans no se condicen con lo que algunos representan”, por lo que indicó que las alternativas que llevan adelante desde su espacio tienen la fortaleza de que la gente sabe “de dónde venimos”, mientras que “muchos que no nos conocen están empezando a incursionar en qué es lo que hemos hecho, de qué forma lo hemos desarrollado, quién es esta persona que está lanzando su candidatura para la gobernación de Santa Cruz”.

Más adelante, Pablo Grasso graficó su campaña al sostener que primero hacen un rastrillaje, “les golpeamos la puerta, hablamos con la gente para ver si nos toma como una propuesta seria” y añadió que en Caleta Olivia recogieron tres cosas principales cuando hablaron con los vecinos y vecinas: la falta de iluminación de las calles, un armado distinto de las redes cloacales, además de la seguridad, que lo estamos hablando con Lucas (Pratti) para llevarlo lo antes posible y que se pueda visualizar realmente cuál es la gestión que queremos llevar”. Sobre este último punto, remarcó que en materia de seguridad, en Río Gallegos “cuando iniciamos el proceso la oposición estaba más preocupada por dónde instalábamos el Centro de Monitoreo y no lo que significaba esto para el cuidado de la gente: poder tener cámaras en los diferentes puntos de la ciudad para poder prevenir y ayudar a la Justicia y a la Policía a resolver casos”.

Grasso: 'Tenemos que volver a recuperar la militancia', expresó el candidato. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Asimismo, Grasso habló de desarrollo de lo territorial y dijo que los que lo conocen saben cómo hace política todos los días. “Los que no me conocen ya me van a ir conociendo; entonces por ahí una de las cosas que pasaron en el lanzamiento de campaña es que nos vieron en colectivo y yo soy peronista; siempre hicimos esto, los recursos que nosotros tenemos los juntamos y lo ponemos en cuenta bancarias; tenemos nuestros responsables financieros y muchos ponen la mano en el bolsillo o van en vehículos particulares”, sostuvo.

Conflicto docente

Pero el candidato a gobernador de Santa Cruz fue también consultado por el largo conflicto docente y las dos posturas distintas que parece haber entre él y otro de los aspirantes a la gobernación por “Unión por la Patria”, su par de El Calafate, Javier Belloni, quien consideró que los maestros deben ganar más dinero. Al respecto, Grasso respondió que por su puesto tienen que ganar más plata, pero no sólo ellos, sino también los enfermeros, los trabajadores de la exLey 591, etc.

Este tema se metió “dentro del debate político y digamos que es una problemática de los asalariados en toda la Argentina”, por “la inflación que no pudo parar Alberto (Fernández)”. E indicó: “Nosotros vamos al supermercado y hay que hablar con la realidad; todos tienen que ganar más plata”, aunque “en base a las posibilidades de una negociación y que haya un acuerdo de partes”. “Ahora, ¿es todo plata el conflicto docente o hay otras cosas que se pueden discutir?” y agregó: “Para eso es una paritaria, uno pide, el otro da en base a un interés general” porque “no podemos tener un conflicto que dure diez años, porque esto no viene de ayer, eh, viene de hace mucho tiempo”.

Algunos de los referentes de la lista de Grasso, presentes en el acto de lanzamiento. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

En ese aspecto, Grasso también opinó que es un conflicto que “realmente lo tenemos que reencauzar” y recordó que en el municipio todas las gestiones tuvieron problemas con el gremio de los municipales. “Es más, dos gestiones no terminaron el mandato” por esa situación, aunque se diferenció al sostener que mediante el diálogo han evitado esos conflictos en la actualidad.

“Los chicos tienen que tener clases; después discutamos todo y cuando me preguntan qué medidas hay que tomar, bueno, algunas son ejemplificadoras y otra también resolver el problema de fondo del sistema educativo; no solamente lo salarial” y añadió: “Tenemos que preparar a los pibes para que vayan a la universidad. ¿Hoy están preparados para ir a la universidad? Muchos no lo están”. Sin embargo, aclaró que varios integrantes de su familia son docentes.

“No se trata solamente de ir a la escuela para estudiar, sino que ahí tenés contención social; es la segunda casa del pibe; su contención también está en el colegio” y agregó que hay contenidos que hay que reforzar.

Pero -incluso- habló de las políticas que deben destinarse a los más jóvenes. “Tenés que darles herramientas. ¿Cómo? Abriendo una casa de la juventud como la gente; hablar de qué es lo que quieren. ¿Alguien le preguntó al pibe qué es lo que quiere?”, cuestionó Grasso, al tiempo que resaltó que de esa manera se armó -por ejemplo- la grilla de los artistas del aniversario de la ciudad y salió el programa de las licencias de conducir de 17 a 20 años. “El patio joven que ahora va a recorrer la provincia, que es un espacio para juntarse y que son necesarios para hablar del consumo problemático, la drogadicción, el alcoholismo, la violencia familiar, el embarazo adolescente”, dijo.

El intendente en un mano a mano con Sara Delgado y Sebastián Acebal en 'Distancia de Rescate por LU12 AM680. FOTOS: LEANDRO FRANCO/LA OPINIÓN AUSTRAL

Obras

Pablo Grasso también habló de otra de sus características de gestión que es la obra pública. Resumió al comentar que mucha gente lo criticaba por lo que se invertía en las fiestas aniversario y decía que ese dinero debía ser utilizado en hacer cloacas. “Miren qué casualidad de la vida, me dieron el anticipo financiero para poder hacer las redes cloacales de la ciudad de Río Gallegos” y especificó: “Son 257 kilómetros de cañerías, 19 pozos de bombeo, cien por ciento de la ciudad, con cloacas de acá a 3 años”, sostuvo y no dejó pasar por alto que la ciudad capital tuvo “mucho tiempo de abandono”.

En otro orden, fue consultado sobre cómo había vivido la resolución de la candidatura de Sergio Massa a la Presidencia de la Nación. Sobre ese tema, respondió: “Nosotros siempre fuimos así, no es una coyuntura, hay que hacerse cargo, escuchar más todavía. Tenemos que volver a recuperar la militancia, esto lo que queremos hacer y no todos actuamos de la misma forma; el peronismo es muy diverso, muy pendular”. Y al ser consultado sobre si le gustaba Massa, dijo que le había mandado un mensaje y que le había contestado. “Yo hubiera buscado otra fórmula, pero bueno, nosotros somos muy verticalistas en los armados; hoy quien conduce los destinos de nuestro partido, nuestro movimiento ideológico, es Cristina”.

El primer acto de Pablo Grasso fue en Caleta Olivia y tuvo mucha participación. FOTO: TAMARA MORENO/LA OPINIÓN ZONA NORTE

Sobre las listas provinciales y el apoyo de algunos sectores políticos a Javier Belloni, el intendente de Río Gallegos respondió que él busca “base, gente que caminó, pateó durante mucho tiempo; nosotros venimos de ahí” y sobre cómo se sentía respecto de que La Cámpora tenga integrantes en esa lista, sostuvo que en Construyamos también tienen algunos dirigentes que vienen de ahí, como el diputado Martín Chávez.

“Nosotros nos sometemos a la voluntad y mostramos el trabajo territorial; Agostina Mora va encabezando la lista de diputados, es una compañera que yo la aprecio mucho; una vez cuando yo lo ofrecí estar parte de la lista de congresales, cuando estábamos formando la lista de PJ, no pudo por estar en las filas de Kolina”. Y agregó: “Estoy muy conforme con cómo armamos la lista de diputados nacionales para habilitar las PASO; vamos por el primer paso que es la diputación nacional y estaremos con la lista consolidada con Alicia (Kirchner) en la Senaduría de la Nación y, lógicamente, después tenemos nuestro candidato al consejo de la magistratura, nuestros diputados por pueblo en cada una de las localidades y la verdad que algunos dicen que les costó un montón y a nosotros no nos costó poder elegir a las compañeras y compañeros que me acompañan”, reflexionó, en obvia alusión a las declaraciones que Belloni le dio el lunes a La Opinión Austral.

Entre otras consideraciones, aseguró que sostendrá el Ministerio de la Igualdad que hoy cumple un año. “No soy mucho de hablar, sino de demostrar”, resumió