Durante la 11° Sesión Ordinaria de Cámara de Diputados, sesión presidida por el vicegobernador Fabián Leguizamón, ingresaron a la Legislatura Provincial las cuatro ternas propuestas por el Poder Ejecutivo para cubrir las nuevas vocalías del Tribunal Superior de Justicia, creadas tras la ampliación de 5 a 9 miembros aprobada en la sesión anterior.

La 11° sesión ordinaria del año estuvo presidida por Fabián Leguizamón.

Tal como adelantó La Opinión Austral, estas propuestas fueron giradas a la Comisión de Asuntos Constitucionales, donde serán analizadas en detalle por los diputados. Cabe recordar que las ternas para ocupar los 4 lugares ahora vacantes son los siguientes:

1° terna: Castro, Gabriela Analía; Contreras, Agüero Gabriel Nolasco; y Kustich, Fernando Hernán.

2° terna: Acevedo, Sergio Edgardo; Castello, Norberto Miguel; y Quintero, Marcelo Urbano.

3° terna: De la Vega, Juan Lucio Ramón; Linardi, Natalia; y Michavila, Julián.

4° terna: Castillo, Ramiro Esteban; González Nora, José Antonio; y Ghizzardi, David Ezequiel.

Además, tomaron estado parlamentario los pedidos de acuerdo para la designación de la Dra. Natalia Linardi como Fiscal de Estado. Y la incorporación de David Ghizzardi y la Luciana María Villafañe como vocales del Tribunal de Cuentas.

Críticas de los abogados

Por su parte, ante la reciente presentación de ternas para la cobertura de vacantes en el Tribunal Superior de Justicia de la Provincia, en el marco de la Ley que amplía su integración a nueve miembros, desde esta Asociación de Abogados de Río Gallegos lamentaron que, “una vez más, se pierda una ocasión clave para iniciar una reforma judicial profunda, legítima y participativa en Santa Cruz”, sostuvieron.

“La ampliación numérica del Tribunal, sin debate sustantivo ni revisión de los mecanismos de selección de sus integrantes, no constituye una mejora institucional sino una reconfiguración del poder judicial con fines coyunturales”, expresaron en un comunicado difundido en las redes sociales.

Integrantes de la Asociación de Abogados de Río Gallegos. A la izquierda, Marcela Castro Dassen, presidenta.

Asimismo, señalaron: “Consideramos necesaria una reforma integral del Poder Judicial”. Sin embargo, “advertimos que cualquier modificación que omita revisar los procedimientos de designación carecerá de impacto real en la mejora de la legitimidad, independencia y eficiencia del sistema”.

Entre otras cosas, afirmaron: “La crisis de legitimidad del Poder Judicial provincial no puede ser resuelta con nombramientos urgentes ni ampliaciones numéricas. Sus causas estructurales —la opacidad en los procesos de designación, la falta de control institucional y la desconexión con las demandas ciudadanas— requieren soluciones de fondo, no parches de oportunidad para conformar nuevas mayorías”.

Finalmente, subrayaron: “Los santacruceños merecemos una justicia transparente e independiente, comprometida con la Constitución y no subordinada a los intereses del poder político de turno. Toda reforma del Tribunal Superior que ignore este principio consolidará el problema en lugar de resolverlo”.