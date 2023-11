Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Fue concejal y funcionario del municipio, pero mucho antes de eso un militante político que recorría las calles y los barrios de Río Gallegos, incluso antes del regreso de la democracia. Antonio “Tono” Águila vive ahora en la Ciudad de Buenos Aires, pero tiene muy presente lo que pasa en la provincia y la localidad que lo vio nacer.

Su última aparición pública fue el pasado 27 de octubre, en la Casa de Santa Cruz en CABA, para un homenaje a Néstor Kirchner encabezado por la gobernadora Alicia Kirchner. Allí se lo pudo ver entre el público, rememorando épocas en donde la política se hacía cara a cara. A cuarenta años de la democracia en nuestro país, recordó sus primeros pasos. Y fue nada menos que en los años 70, siendo un adolescente, cuando comenzó a militar. Sus primeras participaciones fueron con la iglesia; eran épocas del surgimiento de algunos curas comprometidos con la realidad social y política que se vivía en el país.

“La iglesia de aquel tiempo tenía mucho compromiso con la comunidad en lo social y yo fui uno de los que se entusiasmaba con esa tarea, siempre con una orientación peronista“, afirmó Águila. Pero en 1976 fue el golpe militar que sumió a Argentina en su noche más oscura. “En ese momento me fui de Río Gallegos“, sostuvo. Es que estaba muy identificado con la militancia de base y, como muchos otros, tuvo que encontrar “asilo” en otro lugar.

Los 70 de militancia

“Recuerdo todo ese tiempo con mucho cariño“, indicó Águila sobre su inicio en la militancia y mencionó a César Vivar, Juan Bilaboa y Jorge Dayana. “Cuando vino la dictadura algunos compañeros fueron detenidos, yo me fui varios años y en la incapacidad de hacer política, tratábamos de alguna forma de vincularnos con algunos amigos y compañeros”, manifestó.

En esos tiempos lógicamente no existían las redes sociales y la comunicación era por los medios tradicionales, que estaban estrictamente vigilados por la dictadura, o en las reuniones a escondidas en locales o casas particulares. “Se militaba de otra manera, había además una formación política que se trataba de trasladar a la militancia para prepararse a conducir lo que sería el peronismo o el radicalismo cuando regresara la democracia“, afirmó.

“Se hacía con una gran pasión, en lo social en mi caso, que siempre fue algo que llevé adelante”, señaló quien fue secretario de Desarrollo Comunitario en épocas del intendente Héctor “Pirincho” Roquel (UCR). “Era distinto, el mundo era de otra manera” y agregó: “Se hacían reuniones, en mi caso con la iglesia desarrollábamos tareas en los barrios y teníamos a figuras que nos llamaban mucho la atención, como los denominados curas del tercer mundo“, que era un poco “los que nos guiaban, en mi caso, con la tarea“.

Una de las tantas actividades por la que se lo reconoce a “Tono“ Águila era su colaboración realizando bloques de cemento para las casas de los vecinos. En aquellos años “la gente tenía mucha preocupación por tener su vivienda o mejorarla, pintarla o levantar su casita, era un desafío para todos“, por lo que “nosotros trabajábamos en eso para ayudar a la gente a construir o ampliarla; ahí nos dio una gran mano ‘Pirincho‘, que en ese momento estaba a cargo de la dirección de Cooperativas y se generó el espacio para que se pudiera avanzar en la fabricación de los bloques de cemento“.

“Lo hacíamos con mucho entusiasmo, así como trabajar para que los vecinos tengan los servicios esenciales; en ese momento eran las zonas del barrio Belgrano o el Fátima las más alejadas y mejoró mucho la situación a partir del trabajo de esa gente y nosotros colaborábamos muchísimo“, expresó el exconcejal. En ese momento también ayudaban en la distribución de carbón y hasta recordó que se daba apoyo escolar en los barrios. “Ahí conocí a Alicia, con la cual desarrollamos una gran tarea social, un gran compromiso; ella ya tenía un equipo que mucho después llegó a ocupar cargos importantes y la acompañó cuando fue ministra de Desarrollo Social de la Nación“, comentó, al tiempo que dijo que por el trabajo social tenían una relación muy cercana; también resalto que más allá de los otros cargos que tuvo, como gobernadora, por ejemplo, “yo le rescato a Alicia esos años de militancia muy fuertes“.

Sobre César Vivar, dijo que fue un hombre de un gran compromiso y no quiso olvidarse de Ángela Sureda, con quien compartió algunas tareas sociales y subrayó: “Creo que merece estar en un lugar destacado de la vida pública y de la historia de Río Gallegos”. Sobre los elegidos ya en democracia, destacó a Néstor Kirchner, a Alfredo “Freddy“ Martínez y a Héctor “Pirincho” Roquel, sobre quienes sostuvo que más allá de las consideraciones que pueda tener cada uno, “fueron elegidos reiteradamente por la gente y fueron buenos funcionarios, hay un reconocimiento generalizado“. “Tono” Águila también destacó, con las cosas buenas y malas, a Roberto Giubetich, de quien le valoró su voluntad y decisión para armar proyectos. Sobre Pablo Grasso, indicó que merced a su trabajo militante ha logrado el reconocimiento de la gente por segunda vez, que “es algo muy importante“.

“Esas son las personas que me parece que hicieron un importante aporte desde la política, sin hacer un juicio crítico de cada uno de ellos, a algunos les gusta y a otros no, pero esta gente trabajó, se destacó, construyó espacios en la democracia“, indicó. Para finalizar, Águila indicó que “la democracia no tiene deudas, los que las tienen son los dirigentes; deudas desde lo social”, pero “la democracia es lo más importante que tenemos; no me gustaría volver al tiempo en que había un gobierno que decidía por vos; hay que mejorarla, es cierto, pero los que no cumplen o cumplen a medias son los dirigentes“.