La situación en la salud pública en Santa Cruz atraviesa un momento de incertidumbre. A los reclamos en el Hospital Regional de Río Gallegos, cuyos trabajadores participaron de una marcha de antorchas este martes junto a los docentes de ADOSAC, se le sumó lo que ocurre en la Unidad Comunitaria Formenti de El Calafate.

Según se informó en medios de la villa turística, decidieron una medida de fuerza para este jueves en reclamo salarial y laboral. Fue después de reunirse en asamblea y decir las acciones dentro del plan de lucha.

Tras esto, comunicaron a la población que, debido a la grave situación económica y la carencia de insumos básicos, este jueves no habrá atención médica para los vecinos de El Calafate.

Según el medio Pasa en Calafate, desde el centro de salud adelantaron que continuarán informando sobre nuevas medidas y acciones a tomar en los próximos días.

“El descontento es generalizado“, asegura Walter Núñez, Delegado de ATSA en El Calafate, según dio a conocer otro medio, “Señal Calafate. Habló de crisis institucional que repercute en todos los trabajadores de la Unidad Comunitaria de Salud.

“La semana que viene tendremos asamblea todos los días“, agregó Núñez. Entre los diferentes reclamos, de toda índole, una cuestión central tiene que ver con la falta de una firma cargo de la administración del Formenti. Es que la nueva directora María de los Ángeles Cantero, aún no fue designada con un instrumento que la habilite legalmente a firmar disposiciones.

También explicaron que por esta situación, no se puede solucionar la deuda de muchos trabajadores que no cobran Viáticos, viajes, coberturas y guardias. A esto se suma la falta de insumos y medicamentos.

Finalmente, advirtieron que en el Puesto Sanitario de El Chaltén se sufre la misma situación.