Avanza sin cambios el proyecto del Poder Ejecutivo provincial que reforma la ley que reglamenta el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento. Este miércoles, el oficialismo logró mantener la iniciativa tal cual ingresó a la Legislatura, con una pequeña modificación en el artículo 40 sobre honorarios.

Uno de los temas en discusión era si se mantenía el proyecto en comisiones para darles lugar a las asociaciones que habían pedido -mediante nota- participar para sugerir aportes a dicha ley, que para la oposición es controversial, toda vez que, al menos en algunos artículos, iría en contra de la Constitución Provincial.

Gabriela Luján Barrientos, secretaria de la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de la provincia de Santa Cruz, fue una de las que pidió a la Comisión de Legislación General participar de una reunión de manera presencial para hablar sobre la reforma de la ley que reglamenta el funcionamiento del Tribunal de Enjuiciamiento.

Sin embargo, Iris Rasgido, presidenta de la comisión, informó que el martes ya se había realizado este encuentro en el que participaron diputados del bloque de Por Santa Cruz. Al respecto, la diputada Rocío García (Unión por la Patria) expresó que están de acuerdo en que haya un debate respecto a este proyecto, pero añadió que hay puntos en los que coinciden y otros que no.

“Nosotros vemos una inconstitucionalidad en algunos artículos de la ley, por lo tanto me parece importante que puedan participar los miembros de esta asociación y traer las distintas voces con respecto a lo que vamos a legislar”, sostuvo.

En tanto, el legislador Pedro Muñoz (ARI CC-Juntos por el Cambio), quien coincidió en la importancia que haya presencia de personas interesadas en el tema, reconoció que “permanecen las dudas respecto de los artículos 20, 35, 38 y 40 de la normativa que estamos tratando, que requieren un mayor entendimiento y me parece oportuno que esta asociación esté invitada a la comisión a fin de ir debatiendo e ir allanando el camino”.

Sin embargo, Rasgido respondió que ya se habían escuchado aportes en esa comisión y que su moción era que se emitiera el despacho de comisiones. Quien habló a continuación fue el diputado por el pueblo de Río Gallegos, Eloy Echazú, quien dijo no coincidir con sacar un despacho sin que el tema haya sido debatido como correspondía. Incluso planteó que si bien el bloque de Por Santa Cruz había recibido a la asociación de la magistratura, “es una norma que lleva más análisis“.

Echazú manifestó que deben involucrarse en la discusión no solamente los tres bloques que participan de la actividad legislativa, sino aquellos a quienes les compete la reforma de esa ley. “Obviamente que han tenido no solamente discrepancias, sino que se han planteado rotundas modificaciones, está rozando lo inconstitucional y la base es la Constitución”, por lo que “solicito que continuemos con el análisis“.

A continuación, Rocío García insistió en que hay varios artículos graves, “donde no está el debido proceso, se vulneran principios de inocencia, se superpone con otras normas”, por lo que habría que “tomarse 15 días más e invitar a estas personas a que puedan trabajar sobre los artículos en cuestión, como el 41 que atenta contra la división de poderes; queremos hacer las cosas bien y no significa que no queramos tratar el proyecto”, aseguró.

Finalmente, el proyecto salió con despacho y hoy tomará estado parlamentario.