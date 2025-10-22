Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Faltando cinco días para las Elecciones Legislativas 2025, en el Salón de Usos Múltiples del Colegio Salesiano “Nuestra Señora de Luján” de Río Gallegos tuvo lugar una capacitación para autoridades de mesa.

En diálogo con La Opinión Austral, María Monserrat Campos Álvarez, secretaria del Juzgado Electoral Federal, repasó cómo ha sido el trabajo que han llevado adelante durante las últimas semanas.

“Hemos ido a capacitar a zona norte, a Caleta Olivia y a Cañadón Seco. Lamentablemente no pudimos ir a Las Heras y Pico Truncado, lo teníamos previsto pero por el temporal de viento fue imposible, pero hemos hecho todos los días charlas virtuales con nuestro delegados judiciales. El viernes estuvimos en El Calafate. Hoy y mañana son las capacitaciones de autoridades de mesa en Río Gallegos”, comentó.

Además, mencionó que este martes “entregamos las urnas del interior, ya se fueron para quedar depositadas en cada uno de los lugares donde después van a ser distribuidas el sábado en cada establecimiento, está todo en orden en cuanto al cronograma electoral para esta fecha”.

Respecto a las capacitaciones, Campos Álvarez expuso que “surgió para informar a la ciudadanía sobre esta nueva forma de votar que ya todos sabemos tiene tres grandes diferencias con votaciones anteriores, ya no existe más el cuarto oscuro, ahora tenemos cabinas de votación, hay una boleta única papel que reemplaza lo que eran las boletas partidarias que contiene la totalidad de la oferta electoral y no hay más sobres de votación“.

Además, acotó: “Hacemos el simulacro de votación que dio muy buenos resultados en el interior de la provincia, la gente participó un montón. Estuvimos en Cañadón Seco, donde va a haber elecciones simultáneas (NdR. Se vota para el cargo de diputado nacional y de presidente de comisión de fomento), habrá dos urnas y dos modelos distintos de boleta única papel”.

Mesas

Consultada sobre la cantidad de autoridades de mesa en la capital santacruceña, sostuvo: “Son más de 500 por eso lo dividimos en dos días. En total en la provincia, son 1800 autoridades de mesa, 130 delegados, es mucha la gente que manejamos a través de grupos de WhatsApp, con contacto diario vía mail, el trabajo que se hace es arduo”.

Campos Álvarez destacó que “gracias a Dios tenemos casi todas las mesas confirmadas con una autoridad seguro y con dos, casi todas, tuvimos muchos voluntarios, algo que en otras elecciones no había”.

También consideró que “la nueva forma de votar ha generado interés en la ciudadanía y esto es muy positivo. Trajimos talonarios de capacitación para que la gente pruebe cómo es votar con este nuevo instrumento”.

Por último, la secretaria del Juzgado Electoral Federal mencionó que este domingo en cada uno de los establecimientos habrá un código QR. “Será a los fines de hacer una encuesta sobre esta nueva forma de votar, si le pareció cómoda o no, es para hacer una revisión y saber cómo funcionó. Si bien es una ley y hay que respetar las disposiciones legales es para tener una idea de qué cosas se pueden mejorar dentro del marco de la ley y qué cosas la gente recibió muy bien, veremos después de la elección”.

LA MIRADA DE LAS AUTORIDADES DE MESA

“Creo que es la tercera vez consecutiva que me convocan, pero nunca como presidente de mesa. Va a ser una experiencia nueva para mí”, manifestó el vecino Maximiliano Ríos a La Opinión Austral.

Sobre la implementación de la BUP, manifestó: “Todos tenemos la esperanza de que todo sea mucho más rápido y que al no ser tantas boletas y ser una sola, todos nos podamos ir más temprano. En definitiva que todo el acto eleccionario pueda ser menos complejo y más rápido en cuanto al conteo de los votos”.

En cuanto a lo que su círculo cercano conoce sobre el uso de la BUP, mencionó: “Hay algunos que sí, algunos que no, hubo bastante publicidad en cuanto a las boletas y algunas publicidades de los candidatos indican el tema de la cruz. Más de uno, me parece que ese mismo día va a ver cómo es el sistema“.

Marcos Villarroel será presidente de mesa este domingo en las Elecciones Legislativas 2025. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Por otra parte, Marcos Villarroel, quien también será presidente de mesa por primera vez y que anteriormente fue vocal, manifestó sobre la BUP: “Se ve que es más sencillo y no habrá tantos papeles. Calculo que va a estar más limpia el aula, la vez anterior fue una locura, habían papeles por todos lados. Una boleta única creo que está bueno, es más fácil, más sencillo todo”.

“Las personas con las que he hablado están todas al tanto y saben cómo es, es bastante sencillo, no hay que andar recortando, es una cruz y ya está”, afirmó.