Las 57 universidades de Argentina preparan un plan de lucha para reclamar por un nuevo esquema de financiamiento universitario de parte de Javier Milei.

Las medidas están divididas en dos partes: del 11 al 17 de agosto próximo habrá una semana de paro total de actividades. Luego, desde el 18 de agosto hasta el 7 de septiembre, los docentes concretarán paro de 48 horas todas las semanas en días rotativos.

El Senado de la Nación tratará el proyecto que establece mayor financiamiento a las universidades nacionales.

Vaciamiento

Desde Conadu Histórica, recientemente alertaron que “desde que asumió Javier Milei no hay paritarias, negando el derecho a la negociación colectiva. Los salarios de la docencia universitaria y preuniversitaria sufren el peor atraso de la historia”.

Además, “se agudiza el vaciamiento de las universidades, tal como expresa el comunicado del CIN que denuncia unas 10.000 renuncias de docentes y dificultades para cubrir las vacantes, mientras las obras sociales caminan a la quiebra, las cajas jubilatorias se licúan y se pone en riesgo la continuidad del ciclo académico 2025 y la vida de la propia universidad”, señaló.

La federación precisó que “gran parte de la docencia argentina cobra sueldos que no cubren la canasta básica de $ 1.128.398“, “un cargo de auxiliar con dedicación exclusiva (40horas semanales) tiene un salario básico de $743.063“. Asimismo, precisó que “un docente preuniversitario en un cargo de preceptor de 25 horas semanales percibe un ingreso de $636.074“.

Congreso

La oposición logró este miércoles en la Cámara de Diputados dar media sanción a un proyecto que apunta a reforzar y garantizar el financiamiento de las universidades nacionales.

La oposición consiguió 158 votos afirmativos, con 75 rechazos y 5 abstenciones. Como hubo 18 ausentes, no se alcanzó una mayoría especial de dos tercios por apenas un voto, lo que puso en evidencia el amplio apoyo que cosechó la iniciativa y deja a la oposición en una buena posición para insistir ante un eventual veto presidencial. El grueso de los votos afirmativos lo aportaron Unión por la Patria, Democracia para Siempre, Encuentro Federal, Coalición Cívica, el Frente de Izquierda y la UCR.