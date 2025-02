Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Las universidades públicas nacionales de Argentina remarcaron que por segundo año consecutivo, no se aprobó la Ley de Presupuesto Nacional, lo que generó “incertidumbre en el financiamiento de la educación superior”.

El rector de la UTN Santa Cruz, Sebastián Puig, dijo recientemente a La Opinión Austral que siguen “con la misma incertidumbre que en diciembre, estamos esperando que haya alguna cuestión en extraordinaria”.

Para encarar el ciclo lectivo 2025, la casa de altos estudios proyecta un presupuesto conformado por lo “prorrogado (en el 2023) más lo ejecutado (2024)”. Marcó de forma preocupante que “ya no hay de dónde recortar puertas adentro. Ya recortamos los programas que había con el objetivo de sostener los gastos de funcionamiento“.

La comunidad universitaria en una de las asambleas.

En este escenario de grandes turbulencias que enfrenta el financiamiento educativo superior del país, el Consejo Interuniversitario Nacional -órgano rector de todas las universidades públicas del país- convocó a una reunión para el próximo miércoles 26 de febrero. “Para ese momento se reintegra la Comisión de Administración y Presupuesto del CIN, es el espacio propicio para analizar cómo seguiremos las universidades”, destacó el rector de la UTN Santa Cruz.

Más adelante, el docente observó que a fines de 2024 desde Nación enviaron recursos económicos a las universidades, pero “fue a cuentagotas y se destinó para el gasto de funcionamiento, pero no se llegó a cubrir lo que demanda el sostenimiento de las universidades”.

Así, remarcó que en la actualidad enfrentan un “déficit doble porque el presupuesto no alcanzó y además no se debe perder de vista que hay partidas que no se ejecutaron en ciencia, técnica, investigación y en aspectos deportivos se recortó muchísimo”. Este último aspecto fue largamente advertido en 2024.

La Facultad Regional Santa Cruz en una de las jornadas de reclamo estuvo tomada por 24 horas. Foto: José Silva/La Opinión Austral

Salarios

Mientras que los gremios que representan a los docentes de las universidades pusieron el foco en la necesidad de una fuerte recomposición para 2025, desde la UTN Santa Cruz observaron que quienes imparten el conocimiento experimentaron la menor evolución salarial en todo el ámbito universitario.

En este escenario, docentes de la otra universidad pública de Santa Cruz, la UNPA, manifestaron que “el poder adquisitivo de los docentes ha sufrido un profundo deterioro, sin que hasta el momento haya propuestas concretas que atiendan la recomposición por la pérdida de 2024. “Nos enfrentamos no sólo a la inflación, sino también a la falta de propuestas que aborden la recomposición”, señalaron.