El bloque de Unión por la Patria, bajo el artículo 90 de la Constitución Provincial, hizo la semana pasada el pedido de sesión extraordinaria, con la firma de 8 legisladores, para tratar el proyecto de Ley 3/2025 elaborado por dicho bloque, con su propuesta para la emergencia hidrocarburífera. Además sumó al temario el tratamiento de la nota del Poder Judicial, solicitando el desafuero del diputado y presidente del bloque de Por Santa Cruz, Fernando Españón, para avanzar en el caso en que se lo investiga en la localidad de 28 de Noviembre. Esta sesión había sido solicitada para este miércoles 26 de febrero a las 18 horas pero la misma se frustró por falta de quórum.

“Para nosotros, este proyecto de emergencia es una herramienta real para el gobierno provincial pero el oficialismo no dio quorum“, indicó el Presidente del Bloque UxP-PJ Eloy Echazú, quien aclaró que “Pensamos que quizá el ejecutivo se iba a dejar ayudar, pero nos volvimos a encontrar con una pared y vemos claramente que el trabajador no es prioridad para (Claudio) Vidal porque a partir de su pésima negociación con petroleras comenzaron a proliferar telegramas de despido y retiros voluntarios sin control”.

Por su parte, la diputada Agostina Mora se refirió a la renuncia a los fueros de Fernando Españón. “Debe tomar estado parlamentario y ser aprobada por la Cámara de Diputados. Una renuncia de privilegios constitucionales no puede ser presentada mediáticamente y recibir un tratamiento politizado de parte de los medios oficiales del Poder Legislativo que es la casa del pueblo y no de un sólo partido, aunque sea el espacio a cargo del gobierno. No se presentaron a dar el debate en el lugar que deben darlo, que es en el recinto“, indicó.

Las diputadas Rocío García y Agostina Mora (Unión por la Patria).

“Queremos saber, en principio si se ajusta al artículo 97 de la Constitución Provincial ya que según trascendió Españón renuncia a sus fueros pero pretende ocupar un lugar en esta Cámara como jefe de bloque“, explicó. “Vamos a seguir insistiendo porque hasta ahora lo que vemos es un oficialismo que le sigue dando protección y que, a pesar de estar en conocimiento de los delitos graves de los que se lo acusa, lo sostiene como voz del oficialismo en la Cámara, y le dieron la responsabilidad de ser el representante de la Legislatura que determina idoneidad de los jueces en el Consejo de la Magistratura. Tomaron esta decisión por no tener más alternativa, pero siguen demostrando desprecio y desprotección a las denunciantes“,dijo.