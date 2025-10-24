Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El gobernador de Santa Cruz, Claudio Vidal, anunció este jueves en conferencia de prensa que su gestión avanzará en el proceso de reversión de áreas petroleras adjudicadas a la empresa Interoil, en la Cuenca Austral, al sur de la provincia.

“Sea quien sea, no se le va a perdonar”, advirtió el mandatario, al ser consultado sobre el estado actual de los yacimientos. “Las áreas de Interoil están completamente abandonadas. Para juzgar a una operadora solo hay que mirar el gráfico de producción y después ver cómo fueron los pliegos de licitación. No tiene sentido entregar los yacimientos más grandes de la provincia por 20, 25 o 40 años sin exigir inversión”, cuestionó.

La petrolera noruega se hizo de los activos de Roch en la Cuenca Austral, adquiriendo participación en las áreas santacruceñas de Campo Bremen, Moy Aike, Chorrillos, Océano y Palermo Aike, con una producción diaria estimada en 3000 barriles diarios y con un alto potencial de exploración, según informó Interoil.

Nueva licitación para más producción

Vidal recordó que el proceso de reversión —previsto en la ley de hidrocarburos provincial— implica la recuperación de las áreas por parte del Estado para su posterior relicitación a nuevas empresas que garanticen actividad e inversión.

“Revertir y licitar las áreas es lo que corresponde, pero lo triste es que hoy esas áreas no valen lo mismo que hace tres años, cuando el gobierno anterior tomó la decisión de regalar lo nuestro sin exigir compromiso productivo”, señaló el gobernador.

El mandatario reconoció que el procedimiento “llevará tiempo” debido a los pasos administrativos y legales que deben cumplirse. “Estamos dentro de una ley de emergencia de hidrocarburos, pero aun así el Estado es burocrático. Hay que respetar cada etapa para que el día de mañana lo que obtengamos sea legítimo”, explicó.

Incentivos para la producción y la inversión

En el mismo encuentro, Vidal adelantó que el Gobierno provincial trabaja en una nueva Ley de Promoción Industrial, que incluirá beneficios impositivos y estímulos para la producción.

“Estamos diseñando un régimen que contemple rebajas de impuestos, cesión de tierras y servicios para quienes vengan a invertir”, precisó. Además, confirmó que se prevé una reducción de regalías atada al incremento de la producción:

“No tiene sentido cerrar un pozo que produce poco. Prefiero bajar la regalía o los ingresos brutos, pero que el pozo siga vivo y nos siga entregando algo de producción. Peor es no tener nada”, expresó Vidal.

Con esta medida, el Gobierno de Santa Cruz busca fomentar la reactivación de pozos marginales, promover la inversión privada y recuperar la producción hidrocarburífera provincial, en línea con los objetivos de la emergencia energética vigente.

Las áreas en Santa Cruz que la propia petrolera marca en su portal.

Interoil y un desembarco fallido en Santa Cruz

El 12 de enero de 2020, La petrolera noruega Interoil Exploration and Production ASA anunciaba que adquirió los activos restantes de Roch en Santa Cruz.

En un comunicado oficial -fechado este 11 de enero de 2020 en Oslo, Noruega- Interoil anunció el acuerdo cerrado con Roch S.A. Adquirió el 8,34 por ciento participación en cinco concesiones de explotación productivas maduras en Santa Cruz, “corazón de la Cuenca Austral Argentina” por una contraprestación total de USD 1 millón pagadero en nuevas acciones de Interoil.

En aquel momento, la petrolera noruega calificaba las áreas adquiridas como “muy prolíficas con una infraestructura de petróleo y gas bien desarrollada. La producción total operada de estas concesiones asciende a alrededor de 3.000 boepd (25% es petróleo) y las reservas 2P superan los 6 millones de barriles de equivalentes de petróleo (Mmboe con un potencial de exploración significativo al alza.

En mayo de 2022, los gremios petroleros le pidieron formalmente al Gobierno provincial de ese momento que se le retire la concesión otorgada falta de inversión en mantenimiento, al día de la fecha posee más de 50 pozos (de los 83 activos que había cuando adquirió lasa áreas) fuera de servicio por roturas menores.

En tanto que hace un año atras, se acumularon las denuncias de superficiarios por la falta de pago de la petrolera del canon de uso que establece la ley.