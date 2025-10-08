Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Gabriel Nolasco Contreras Agüero y Juan Lucio Ramón De La Vega juraron este martes como nuevos vocales del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz. La ceremonia se realizó a pesar de los intentos de algunos sectores por evitar que se realice en el salón de acuerdos, y estuvo a cargo del vocal Daniel Mariani.

La ampliación del máximo tribunal a nueve integrantes se dio en el marco de la ley 3949, impulsada por el Poder Ejecutivo, pero generó fuertes cuestionamientos desde distintos ámbitos del Poder Judicial y la sociedad.

Luxen cuestiona los retrasos y la falta de compromiso

En declaraciones posteriores a la jura, Luxen fue contundente: “Los nueve vocales tendrán su periodo de justicia. La verdad es que llegaron tardes algunos vocales. Primero tendrían que estar temprano, a las 7 de la mañana, trabajando. Cuando llegaron, ya era cerca de las 9 y pico. Pareciera que se enteraron ayer del acto”, dijo sobre el resto del cuerpo del Tribunal Superior de Justicia quienes no presenciaron el acto de jura.

El diputado enfatizó que ahora corresponde “escuchar, empezar a hablar y a trabajar en el mejor servicio de justicia”, al tiempo que instó a los nuevos miembros a implementar las reformas que los santacruceños vienen reclamando.

Luxen también desestimó versiones que alertaban sobre un gasto de 4.500 millones por la ampliación del TSJ, señalando que “desde que lo dijeron hasta hoy nadie mostró un solo papel porque ese gasto es falso”.

El diputado destacó que espera que la nueva conformación del tribunal “le dé otra impronta a la justicia y que se den un aire de cambio para los santacruceños”.

Luxen denuncia “papelones” continuos

Sobre la dinámica interna del TSJ, Luxen no ocultó su frustración: “Vienen de papelón en papelón. La verdad que el máximo órgano judicial de nuestra provincia tiene este comportamiento, es un papelón. Hoy venir a este lugar, a la jura con las puertas cerradas, otro papelón más. Venimos de papelón en papelón”.

El legislador pidió que los vocales trabajen con mayor coordinación y rapidez, destacando que el cuarto piso del tribunal está lleno de expedientes pendientes que afectan directamente a los santacruceños.

Un llamado al cambio

Con la conformación completa del TSJ, Luxen remarcó la necesidad de diálogo y acción: “Ahora creo que hoy hay días de acuerdo, que hacen las acordadas. Es un momento oportuno para que se pongan de acuerdo y empiecen a pensar un poquitito más en todos los santacruceños y estar esperando sus resoluciones”.

El mensaje del jefe de bloque SER fue claro: la justicia debe ponerse al servicio de la sociedad, dejando atrás los conflictos internos y el desgaste institucional que marcó los últimos meses.